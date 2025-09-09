Karlsruhe Neue Baustelle bei Karlsruhe: Auf der B36 in Richtung Mannheim wird gebaut

Im Zuge von Bauarbeiten ist die B36 in Richtung Mannheim von Montag, 15. September, bis Freitag, 19. September, von 19 bis 5 Uhr gesperrt. Weitere Einschränkungen auf der Strecke sollen ab Oktober folgen.