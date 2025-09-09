Neue Baustelle bei Karlsruhe: Auf der B36 in Richtung Mannheim wird gebaut

Von Oktober bis Dezember werden auf der B36 in Richtung Mannheim Bauarbeiten durchgeführt. Das gab das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung vom 5. September bekannt. Der Abschnitt erstreckt sich vom Knotenpunkt B 36 / L604 bis zum Knotenpunkt B 36 / L 559. Die Vorarbeiten dazu beginnen am Dienstag, 9. September. Es wird zu folgenden Einschränkungen kommen:
- Dienstag, 9. September, bis Freitag, 12. September: Geringe Eingriffe in den Verkehr durch Wanderbaustellen
- Montag, 15. September, bis Freitag, 19. September: Nächtliche Vollsperrung der B36 von 19 bis 5 Uhr, Umleitung über die K 3580
- Ab Montag, 15. September: Vollsperrung Brücke „Spöcker Weg“, Umleitung über Sportplatzweg
- Ab Montag, 15. September: Lokale Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B36 durch Arbeiten an den Leitplanken im Bereich des Mittelstreifens
Zum Ablauf der Bauarbeiten ab Oktober will das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer weiteren Pressemitteilung informieren.
