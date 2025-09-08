Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Verkehr
Icon Pfeil nach unten

Neue Baustelle bei Karlsruhe: Vollsperrung der B36 in Richtung Mannheim

Karlsruhe

Neue Baustelle bei Karlsruhe: Nächtliche Vollsperrung der B36 in Richtung Mannheim

Im Zuge von Bauarbeiten ist die B36 in Richtung Mannheim von Montag, 15. September, bis Freitag, 19. September, von 19 bis 5 Uhr gesperrt. Weitere Einschränkungen auf der Strecke sollen ab Oktober folgen.
Von Pressemitteilung und Franziska Gebhard
    • |
    • |
    • |
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Lino Mirgeler/dpa/

    Von Oktober bis Dezember werden auf der B36 in Richtung Mannheim Bauarbeiten durchgeführt. Das gab das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung vom 5. September bekannt. Der Abschnitt erstreckt sich vom Knotenpunkt B 36 / L604 bis zum Knotenpunkt B 36 / L 559. Die Vorarbeiten dazu beginnen am Dienstag, 9. September. Es wird zu folgenden Einschränkungen kommen:

    • Dienstag, 9. September, bis Freitag, 12. September: Geringe Eingriffe in den Verkehr durch Wanderbaustellen
    • Montag, 15. September, bis Freitag, 19. September: Nächtliche Vollsperrung der B36 von 19 bis 5 Uhr, Umleitung über die K 3580
    • Ab Montag, 15. September: Vollsperrung Brücke „Spöcker Weg“, Umleitung über Sportplatzweg
    • Ab Montag, 15. September: Lokale Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B36 durch Arbeiten an den Leitplanken im Bereich des Mittelstreifens

    Zum Ablauf der Bauarbeiten ab Oktober will das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer weiteren Pressemitteilung informieren.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden