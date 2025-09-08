Neue Baustelle bei Karlsruhe: Nächtliche Vollsperrung der B36 in Richtung Mannheim

Von Oktober bis Dezember werden auf der B36 in Richtung Mannheim Bauarbeiten durchgeführt. Das gab das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung vom 5. September bekannt. Der Abschnitt erstreckt sich vom Knotenpunkt B 36 / L604 bis zum Knotenpunkt B 36 / L 559. Die Vorarbeiten dazu beginnen am Dienstag, 9. September. Es wird zu folgenden Einschränkungen kommen:

Dienstag, 9. September, bis Freitag, 12. September: Geringe Eingriffe in den Verkehr durch Wanderbaustellen

Montag, 15. September, bis Freitag, 19. September: Nächtliche Vollsperrung der B36 von 19 bis 5 Uhr, Umleitung über die K 3580

Ab Montag, 15. September: Vollsperrung Brücke „Spöcker Weg“ , Umleitung über Sportplatzweg

Ab Montag, 15. September: Lokale Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B36 durch Arbeiten an den Leitplanken im Bereich des Mittelstreifens

Zum Ablauf der Bauarbeiten ab Oktober will das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer weiteren Pressemitteilung informieren.