Ausfälle bei S-Bahn zwischen Karlsruhe und Bruchsal: Bauarbeiten sorgen Mitte September für Einschränkungen

Fahrgäste auf den AVG-Linien S31 und S32 müssen sich Mitte September auf Einschränkungen einstellen. Grund sind Wartungsarbeiten der DB InfraGo auf der Strecke zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Bruchsal.

In den Nächten von Montag, 15. September, bis Donnerstag, 18. September, kommt es zu Teilausfällen:

15./16. und 16./17. September: Ausfälle jeweils zwischen 00:10 Uhr und 04:30 Uhr

17./18. September: Ausfälle bereits ab 22:30 Uhr bis 04:30 Uhr

Für die betroffenen Fahrten richtet die AVG einen Schienenersatzverkehr (SEV) ein. Die Busse fahren zwischen Bruchsal und Karlsruhe Hauptbahnhof (Vorplatz) und zurück.

Fahrgäste werden gebeten, die Aushänge an den Haltestellen zu beachten und sich online über die aktuellen Fahrpläne zu informieren.