Ausfälle bei S-Bahn zwischen Karlsruhe und Bruchsal: Bauarbeiten sorgen Mitte September für Einschränkungen

Aufgrund von Wartungsarbeiten der DB InfraGo kommt es Mitte September nachts zu Teilausfällen auf den AVG-Linien S31 und S32 zwischen Karlsruhe Hbf und Bruchsal. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.
    Pendeln gehört für Studenten oft zum Alltag. (Symbolbild)
    Pendeln gehört für Studenten oft zum Alltag. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

    Fahrgäste auf den AVG-Linien S31 und S32 müssen sich Mitte September auf Einschränkungen einstellen. Grund sind Wartungsarbeiten der DB InfraGo auf der Strecke zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Bruchsal.

    In den Nächten von Montag, 15. September, bis Donnerstag, 18. September, kommt es zu Teilausfällen:

    • 15./16. und 16./17. September: Ausfälle jeweils zwischen 00:10 Uhr und 04:30 Uhr
    • 17./18. September: Ausfälle bereits ab 22:30 Uhr bis 04:30 Uhr

    Für die betroffenen Fahrten richtet die AVG einen Schienenersatzverkehr (SEV) ein. Die Busse fahren zwischen Bruchsal und Karlsruhe Hauptbahnhof (Vorplatz) und zurück.

    Fahrgäste werden gebeten, die Aushänge an den Haltestellen zu beachten und sich online über die aktuellen Fahrpläne zu informieren.

