Nächtliche Fahrtausfälle zwischen Bruchsal und Karlsruhe

Das gab die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Pressemitteilung vom 25. August bekannt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.
- Sonntag, 31. August, auf Montag, 1. September, 1.30 bis 3.30 Uhr: S31 und S32 zwischen Bruchsal und Karlsruhe Hbf entfallen
- Freitag, 5. September, auf Samstag, 6. September, 21 bis 4.30 Uhr: S31 und S32 zwischen Bruchsal und Karlsruhe Hbf entfallen
- Samstag, 6. September auf Sonntag, 7. September, 21 bis 4.30 Uhr: S31 und S32 zwischen Bruchsal und Karlsruhe Hbf entfallen
- Montag, 8. September, auf Dienstag, 9. September, 22.30 bis 4.30 Uhr: S31 und S32 zwischen Bruchsal und Ubstadt Ort entfallen
Weiterhin ist zu beachten, dass es zu späteren Abfahrtszeiten zwischen Ubstadt Ort und Odenheim/ Menzingen kommen wird.
