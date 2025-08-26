Logo ka-news.de
Nächtliche Fahrtausfälle auf den Linien S31 und S32 zwischen Bruchsal und Karlsruhe sowie Ubstadt Ort

Verkehr

Nächtliche Fahrtausfälle zwischen Bruchsal und Karlsruhe

In einigen Nächten zwischen Sonntag, 31. August, und Dienstag, 9. September, kommt es auf der Linie S31 und S32 zwischen Bruchsal und Karlsruhe sowie Ubstadt Ort zu Fahrtausfällen.
Von Pressemitteilung und Franziska Gebhard
    • |
    • |
    • |
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Das gab die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Pressemitteilung vom 25. August bekannt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

    • Sonntag, 31. August, auf Montag, 1. September, 1.30 bis 3.30 Uhr: S31 und S32 zwischen Bruchsal und Karlsruhe Hbf entfallen
    • Freitag, 5. September, auf Samstag, 6. September, 21 bis 4.30 Uhr: S31 und S32 zwischen Bruchsal und Karlsruhe Hbf entfallen
    • Samstag, 6. September auf Sonntag, 7. September, 21 bis 4.30 Uhr: S31 und S32 zwischen Bruchsal und Karlsruhe Hbf entfallen
    • Montag, 8. September, auf Dienstag, 9. September, 22.30 bis 4.30 Uhr: S31 und S32 zwischen Bruchsal und Ubstadt Ort entfallen

    Weiterhin ist zu beachten, dass es zu späteren Abfahrtszeiten zwischen Ubstadt Ort und Odenheim/ Menzingen kommen wird.

