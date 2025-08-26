Nächtliche Fahrtausfälle zwischen Bruchsal und Karlsruhe

Das gab die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Pressemitteilung vom 25. August bekannt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Sonntag, 31. August, auf Montag, 1. September, 1.30 bis 3.30 Uhr : S31 und S32 zwischen Bruchsal und Karlsruhe Hbf entfallen

Freitag, 5. September, auf Samstag, 6. September, 21 bis 4.30 Uhr : S31 und S32 zwischen Bruchsal und Karlsruhe Hbf entfallen

Samstag, 6. September auf Sonntag, 7. September, 21 bis 4.30 Uhr : S31 und S32 zwischen Bruchsal und Karlsruhe Hbf entfallen

Montag, 8. September, auf Dienstag, 9. September, 22.30 bis 4.30 Uhr : S31 und S32 zwischen Bruchsal und Ubstadt Ort entfallen

Weiterhin ist zu beachten, dass es zu späteren Abfahrtszeiten zwischen Ubstadt Ort und Odenheim/ Menzingen kommen wird.