Baustelle auf A65 bei Landau-Süd: Das ändert sich jetzt!

Das gab die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest in einer Mitteilung vom 3. September bekannt. Neben dem Abschluss der Brückenarbeiten sollen neue Schutzeinrichtungen im Mittelstreifen entstehen sowie die Fahrbahndecke an der Anschlussstelle Rohrbach erneuert werden. Bis Ende Oktober soll alles fertig sein.

Was müssen Autofahrer beachten?

Die einspurige Verkehrsführung zwischen Rohrbach und Landau-Süd bleibt weiterhin bestehen. Außerdem wird es zu folgenden Einschränkungen kommen:

Freitag, 5. bis Sonntag, 7. September: Nächtliche Vollsperrungen auf der A65:

Wo: Zwischen den Anschlussstellen Rohrbach und Landau-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen

Wann: Von Freitag, 5. September, ab 20 Uhr bis Samstag, 6. September, 6 Uhr

Umleitung: Über die ausgeschilderten Routen U7 und U22

Sowie

Wo: Zwischen den Anschlussstellen Landau-Süd und Rohrbach in Fahrtrichtung Karlsruhe

Wann: Von Samstag, 6. September, ab 20 Uhr bis Sonntag, 7. September, 6 Uhr

Umleitung: Über die ausgeschilderten Routen U7 und U18

Montag, 8. bis Montag, 15. September: Sperrung im Bereich der Anschlussstelle Rohrbach:

Wo: Sperrung der Auffahrt zur A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen

Wann: Von Montag, 8. September, bis Montag, 15. September

Umleitung: Über die Anschlussstelle Kandel-Nord.

Montag, 8. bis Freitag, 26. September: Einschränkungen im Bereich der B38:

Sperrung der Auffahrt Landau-Süd zur A65 in Richtung Ludwigshafen, von Montag, 8. September, bis Freitag, 26. September

Sperrung der Abfahrt der A65 Richtung B38/Landau, von Montag, 29. September, bis Freitag, 10. Oktober

Die Fahrtrichtung Karlsruhe ist nicht betroffen

Umleitung: Über die Anschlussstellen Rohrbach oder Landau-Zentrum