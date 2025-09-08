Baustelle auf A65 bei Landau-Süd geht heute in neue Phase - das ändert sich jetzt!

Das gab die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest in einer Mitteilung vom 3. September bekannt. Neben dem Abschluss der Brückenarbeiten sollen neue Schutzeinrichtungen im Mittelstreifen entstehen sowie die Fahrbahndecke an der Anschlussstelle Rohrbach erneuert werden. Bis Ende Oktober soll alles fertig sein.
Was müssen Autofahrer beachten?
Die einspurige Verkehrsführung zwischen Rohrbach und Landau-Süd bleibt weiterhin bestehen. Außerdem wird es zu folgenden Einschränkungen kommen:
Freitag, 5. bis Sonntag, 7. September: Nächtliche Vollsperrungen auf der A65:
- Wo: Zwischen den Anschlussstellen Rohrbach und Landau-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen
- Wann: Von Freitag, 5. September, ab 20 Uhr bis Samstag, 6. September, 6 Uhr
- Umleitung: Über die ausgeschilderten Routen U7 und U22
Sowie
- Wo: Zwischen den Anschlussstellen Landau-Süd und Rohrbach in Fahrtrichtung Karlsruhe
- Wann: Von Samstag, 6. September, ab 20 Uhr bis Sonntag, 7. September, 6 Uhr
- Umleitung: Über die ausgeschilderten Routen U7 und U18
Montag, 8. bis Montag, 15. September: Sperrung im Bereich der Anschlussstelle Rohrbach:
- Wo: Sperrung der Auffahrt zur A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen
- Wann: Von Montag, 8. September, bis Montag, 15. September
- Umleitung: Über die Anschlussstelle Kandel-Nord.
Montag, 8. bis Freitag, 26. September: Einschränkungen im Bereich der B38:
- Sperrung der Auffahrt Landau-Süd zur A65 in Richtung Ludwigshafen, von Montag, 8. September, bis Freitag, 26. September
- Sperrung der Abfahrt der A65 Richtung B38/Landau, von Montag, 29. September, bis Freitag, 10. Oktober
- Die Fahrtrichtung Karlsruhe ist nicht betroffen
- Umleitung: Über die Anschlussstellen Rohrbach oder Landau-Zentrum
