Landau Baustelle auf A65 bei Landau-Süd geht in neue Phase - das ändert sich jetzt!

Seit Ende März 2025 wird die die Autobahnbrücke über die B38 bei der Anschlussstelle Landau-Süd umfassend instand gesetzt. Ab Montag, 8. September, startet der letzte Bauabschnitt. Die Arbeiten sollen bis Ende Oktober fertiggestellt werden.