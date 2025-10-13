Logo ka-news.de
Karoline-Luise-Tunnel: Nächtliche Vollsperrung wegen Wartungsarbeiten

Karlsruhe

Autotunnel in Karlsruhe nachts dicht: Umfahrung über die Kriegsstraße

Im Karoline-Luise-Tunnel finden von Sonntag, 12. Oktober, bis Freitag, 17. Oktober 2025, die halbjährlichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten statt. Hierfür muss der Tunnel in diesem Zeitraum nachts von 20 Uhr bis 6 Uhr voll gesperrt werden.
Von Katharina Peifer
    Archivbild.
    Archivbild. Foto: Corina Bohner

    Die Umleitung erfolgt während der Sperrphasen oberirdisch über die Kriegsstraße. Tagesüber ist der Tunnel ungehindert befahrbar. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt vom 9. Oktober hervor.

