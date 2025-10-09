Karlsruhe Nächtliche Vollsperrung Karoline-Luise-Tunnel ab Sonntag

Im Karoline-Luise-Tunnel finden von Sonntag, 12. Oktober, bis Freitag, 17. Oktober 2025, die halbjährlichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten statt. Hierfür muss der Tunnel in diesem Zeitraum nachts von 20 Uhr bis 6 Uhr voll gesperrt werden.