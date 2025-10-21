Karlsruhe Karlsruher Stadtbahntunnel fünf Tage zu: Wer zum Marktplatz will, muss laufen

Mehrere Tram- und S-Bahn-Linien sind von der Tunnelsperrung betroffen. Für die Fahrgäste wird ein SEV eingerichtet. Der hält aber nicht am Marktplatz.