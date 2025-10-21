Logo ka-news.de
Karlsruhe Stadtbahntunnel dicht: Fünf Tage Schienenersatzverkehr durch die City

Karlsruhe

Karlsruher Stadtbahntunnel fünf Tage zu: Wer zum Marktplatz will, muss laufen

Mehrere Tram- und S-Bahn-Linien sind von der Tunnelsperrung betroffen. Für die Fahrgäste wird ein SEV eingerichtet. Der hält aber nicht am Marktplatz.
Von Pressemitteilung und Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    In den Herbstferien ruht der Bahnverkehr im Karlsruher Stadtbahntunnel. Dieser ist aufgrund von Wartungarbeiten vom 25. bis 30. Oktober gesperrt.
    In den Herbstferien ruht der Bahnverkehr im Karlsruher Stadtbahntunnel. Dieser ist aufgrund von Wartungarbeiten vom 25. bis 30. Oktober gesperrt. Foto: KVV

    Ab Samstag, 25. Oktober, starten umfangreiche Bau- und Wartungsarbeiten im Karlsruher Nahverkehr. Fahrgäste sollten sich auf Umleitungen, Schienenersatzverkehr (SEV) und längere Fahrzeiten einstellen.

    Stadtbahntunnel gesperrt: Busersatzverkehr SEV 10 zwischen Ettlinger Tor und Hauptbahnhof

    Von Samstag, 25. Oktober, 6.45 Uhr, bis Donnerstag, 30. Oktober, 4 Uhr wird der komplette Stadtbahntunnel in Karlsruhe für den Bahnbetrieb gesperrt.

    • Betroffene Linien: VBK Tram 1, 2, S2, AVG S1/S11, S4, S5, S7, S8, S52
    • Ersatzverkehr: SEV-Linie 10 zwischen Ettlinger Tor und Karlsruher Hauptbahnhof
    • Zwischenhalte: Kongresszentrum, Augartenstraße, Poststraße
    Ettlinger Tor Haltestelle (Archivbild)
    Ettlinger Tor Haltestelle (Archivbild) Foto: Tim Carmele

    Wichtiger Hinweis: Haltestelle Marktplatz kann während der Sperrung nicht bedient werden. Fahrgäste können an den Haltestellen Ettlinger Tor und Kongresszentrum von den Bahnen auf die Ersatzbusse umsteigen.

    Weitere Herbstbaustellen, die den Stadt- und Straßenbahnverkehr von Karlsruhe betreffen, findet ihr hier.

