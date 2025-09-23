Ab Donnerstag: Direkte Verbindung nach Pforzheim gestrichen - so müssen Pendler umsteigen

Die Vollsperrung soll bis Samstag, 11. Oktober andauern. Die Gesamt-Baumaßnahmen bis zum 20. November. Das geht aus einer Pressemitteilung der DB hervor.

Wie komme ich von Karlsruhe nach Pforzheim?

RE 1: Züge werden umgeleitet und halten zusätzlich in Vaihingen (Enz) sowie in Bruchsal. Zwischen Vaihingen (Enz) und Pforzheim weichen die Fahrgäste auf die MEX17-Züge in Richtung Mühlacker/Pforzheim aus. Zwischen Pforzheim und Karlsruhe fahren Busse als Ersatz.

MEX 17: Züge der Linie enden und beginnen in Pforzheim. Halte zwischen Pforzheim und Karlsruhe fallen aus. Fahrgäste zwischen Pforzheim und Karlsruhe nutzen den Ersatzverkehr mit Bussen oder weichen auf die Züge der Linien S5/S51 aus.

S 5/S 51: Züge der Linie fahren planmäßig über die Infrastruktur der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) zwischen Durlach und Karlsruher City.

RE 45: Züge verkehren bis/ab Karlsruhe-Durlach. Zwischen Karlsruhe Durlach und Karlsruhe Hauptbahnhof weichen Fahrgäste auf die Züge RE 73 aus.

RE 73: Züge verkehren planmäßig mit Anschluss an RE45 in Karlsruhe-Durlach.

S 3: Züge der Linie verkehren planmäßig mit allen Halten zwischen Karlsruhe und Bruchsal.

S 31/S 32: Züge der Linie wenden in Bruchsal, Einzelzüge verkehren bis Karlsruhe.

Diese Baustellen begleiten uns außerdem im Herbst

In den Herbstferien, ab 27. Oktober, wollen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) zudem die Modernisierungsmaßnahmen an ihrer Bahninfrastruktur fortsetzten. Diese Linien sind betroffen:

Linie S2 zwischen Blankenloch und Spöck

Linie S1/S11 zwischen Rüppurr Battstraße und Bad Herrenalb/Ittersbach

Linie 2 Knielingen Nord

Revisionsarbeiten im Karlsruher Stadtbahntunnel

Weitere Informationen dazu sollen laut VBK erst Anfang/Mitte Oktober erfolgen.