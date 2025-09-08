Arbeiten zwischen Karlsruhe und Bruchsal: Ausfälle bei S31 und S32

Logo ka-news.de
Verkehr

Die DB InfraGo führt am Montag, 8. September, kurzfristig Arbeiten zwischen Karlsruhe und Bruchsal durch. Mehrere Fahrten der AVG-Linien S31 und S32 fallen aus. Ersatz bieten einzelne Züge der S3.
    Auf den Linien S31 und S32 kommt es am Montag zu Ausfällen
    Auf den Linien S31 und S32 kommt es am Montag zu Ausfällen Foto: Uli Deck/dpa

    Fahrgäste auf den AVG-Linien S31 und S32 müssen sich am Montag, 8. September, auf Ausfälle einstellen. Grund sind kurzfristig angemeldete Arbeiten der DB InfraGo zwischen Karlsruhe Hbf und Bruchsal Bf.

    Nach Angaben der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft entfallen folgende Züge:

    • S31/S32 (85108/85208): Karlsruhe Hbf 07:43 Uhr – Menzingen 08:38 Uhr / Odenheim 08:35 Uhr
    • S32 (85783): Menzingen 07:40 Uhr – Karlsruhe Hbf 08:32 Uhr
    • S32 (85110): Karlsruhe Hbf 08:28 Uhr – Menzingen 09:18 Uhr
    • S31/S32 (85112/85212): Karlsruhe Hbf 08:43 Uhr – Menzingen 09:38 Uhr / Odenheim 09:35 Uhr
    • S32 (85815): Menzingen 08:20 Uhr – Karlsruhe Hbf 09:12 Uhr
    • Als Ersatz halten die Züge der S3 (38322/38327) planmäßig in Weingarten, Untergrombach und Bruchsal.

    Die AVG bittet Fahrgäste, die Aushänge an den betroffenen Haltestellen zu beachten. Weitere Informationen zum Fahrplanangebot gibt es online.

