Karlsruhe: Bahnverkehr nach Unfall mit Fahrradfahrer normalisiert

Karlsruhe

Straßenbahn-Unfall am Hirtenweg: Fahrradfahrer erfasst

Bahnunfall am Hirtenweg: Eine Straßenbahn der Linie 4 erfasste einen Radfahrer am Übergang Höhe Hirtenweg.
Von Yannick Antritter
    • |
    • |
    • |
    Am 6. Oktober ist ein Fahrrad mit einer Straßenbahn kollidiert.
    Am 6. Oktober ist ein Fahrrad mit einer Straßenbahn kollidiert. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    18.30 Uhr: 13-Jähriger übersah Straßenbahn

    Wie die Polizei erklärt, übersah gegen 16 Uhr ein 13-Jähriger Fahrradfahrer eine Straßenbahn und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge geriet dabei nicht unter die Bahn. Er wurde danach in eine Klinik gebracht, eine Lebensgefahr bestehe nicht.

    Nach dem Unfall wurde die Haid-und-Neu-Straße in Richtung Stadt für 45 Minuten gesperrt. Während dieser Zeit kam es auch auf der Tramlinie 4 aus und nach Oberreut zu Ausfällen und Verspätungen.

    Montag, 6. Oktober, 18 Uhr

    Am Montagnachmittag, 6. Oktober, gab es in Karlsruhe gegen 16 Uhr einen Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Straßenbahn. Wie die Polizei gegen 18 Uhr auf ka-news-Nachfrage bestätigt, verläuft der Bahnverkehr wieder normal. Der Fahrradfahrer zog sich keine schweren Verletzungen zu.

    Weitere Informationen folgen, sobald sie der Redaktion vorliegen.

