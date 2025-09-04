Der beste Sänger bekommt den Job? VBK singt um Nachwuchs und sucht mit Karaoke-Bahn nach neuen Azubis

Mit dem Ziel, neue Azubis zu werden, haben Auszubildende der VBK diese Bahn umgebaut. Das geht aus einer Pressemitteilung der VBK vom 4. September hervor.
Insbesondere im technischen Bereich herrsche Fachkräftemangel. Aber auch in der Fahrzeugführung sowie bei den Ausbildungsberufen gibt es branchenweit Bedarf. „Fachkräfte gewinnt man heute mit echten Begegnungen. Die Karaoke-Bahn zeigt, dass wir bereit sind, neue Wege zu gehen, weil wir überzeugt sind: Mobilität braucht Menschen,“ sagt Alexander Pischon, VBK-Geschäftsführer.
