Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Verkehr
Icon Pfeil nach unten

Karaoke-Bahn in Karlsruhe: VBK sucht Azubis mit Gesangstalenten

Karlsruhe

Der beste Sänger bekommt den Job? VBK singt um Nachwuchs und sucht mit Karaoke-Bahn nach neuen Azubis

Am Freitag, 19. September, schicken die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) eine Karaoke-Bahn quer durch Karlsruhe. Zwischen 16 und 21 Uhr pendelt die Bahn zwischen der Tullastraße und der Endhaltestelle Rheinhafen. Sie passiert dabei zudem den Tunnel über die Kaiserstraße.
Von Pressemitteilung und Gerrit Lieb
    • |
    • |
    • |
    Der Fachkräftemangel trifft auch den Nahverkehr mit voller Wucht. Die VBK und AVG wollen mit der Karaoke-Bahn am 19. September neue Azubis gewinnen.
    Der Fachkräftemangel trifft auch den Nahverkehr mit voller Wucht. Die VBK und AVG wollen mit der Karaoke-Bahn am 19. September neue Azubis gewinnen. Foto: VBK/Holub/Manuel Seiler

    Mit dem Ziel, neue Azubis zu werden, haben Auszubildende der VBK diese Bahn umgebaut. Das geht aus einer Pressemitteilung der VBK vom 4. September hervor.

    Eine Mitarbeiterin foliert im Betriebshof West eine Bahn der VBK. Angehende Azubis dürfen sich dort am 19. September 2025 singend bewerben.
    Eine Mitarbeiterin foliert im Betriebshof West eine Bahn der VBK. Angehende Azubis dürfen sich dort am 19. September 2025 singend bewerben. Foto: VBK/Holub/Manuel Seiler

    Insbesondere im technischen Bereich herrsche Fachkräftemangel. Aber auch in der Fahrzeugführung sowie bei den Ausbildungsberufen gibt es branchenweit Bedarf. „Fachkräfte gewinnt man heute mit echten Begegnungen. Die Karaoke-Bahn zeigt, dass wir bereit sind, neue Wege zu gehen, weil wir überzeugt sind: Mobilität braucht Menschen,“ sagt Alexander Pischon, VBK-Geschäftsführer.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden