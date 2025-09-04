Karlsruhe Der beste Sänger bekommt den Job? VBK singt um Nachwuchs und sucht mit Karaoke-Bahn nach neuen Azubis

Am Freitag, 19. September, schicken die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) eine Karaoke-Bahn quer durch Karlsruhe. Zwischen 16 und 21 Uhr pendelt die Bahn zwischen der Tullastraße und der Endhaltestelle Rheinhafen. Sie passiert dabei zudem den Tunnel über die Kaiserstraße.