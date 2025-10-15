Autofahrer aufgepasst! Neue Dauerbaustelle in der Hirschstraße

Die Hausnummern 73 bis 113 sollen an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtwerke vom 15. Oktober hervor. Im Zuge der Arbeiten kommt es abschnittsweise zu einer Vollsperrung der Hirschstraße. Die Zufahrt für den Rettungsdienst zur St. Vincentius-Klinik soll hingegen jederzeit möglich bleiben.
Die Bauarbeiten erfolgen in drei Bauabschnitten:
1. Bauabschnitt: Roonstraße – Klauprechtstraße
- Wann? 3. November 2025 bis voraussichtlich März 2026
- Was? Vollsperrung der Fahrbahn
- Was gilt für Autofahrer? Umleitungen für den Kfz-Verkehr sind ausgeschildert
- Was gilt für Radfahrer? Radverkehr wird umgeleitet
- Was gilt für Fußgänger? Fußgänger können das Baufeld seitlich passieren
2. Bauabschnitt: Klauprechtstraße – Vorholzstraße
- Wann? März bis voraussichtlich Juli 2026
- Was? Vollsperrung der Fahrbahn. Das Restaurant La Mer kann seine Außenbestuhlung während des zweiten Bauabschnitts nur eingeschränkt nutzen.
- Was gilt für Autofahrer? Umleitungen für den Kfz-Verkehr sind ausgeschildert
- Was gilt für Radfahrer? Radverkehr wird umgeleitet
- Was gilt für Fußgänger? Fußgänger können das Baufeld seitlich passieren
3. Bauabschnitt: Vorholzstraße – Südendstraße
- Wann? Juli bis voraussichtlich November 2026
- Was? Halbseitige Sperrung der Fahrbahn
- Was gilt für Autofahrer? Der Verkehr wird wechselseitig geführt
- Was gilt für Radfahrer? Radverkehr wird umgeleitet
- Was gilt für Fußgänger? Fußgänger können das Baufeld seitlich passieren
