Das geht aus einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 4. September hervor. Voraussichtlich wird das Bauende der Brücke auf den 2. Oktober verschoben.

Icon vergrößern Baustelle Herrenalber Straße in Karlsruhe-Rüppurr am 4. September 2025. Foto: Emelie Stump Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Baustelle Herrenalber Straße in Karlsruhe-Rüppurr am 4. September 2025. Foto: Emelie Stump

Neue Schäden erst während Bau sichtbar geworden

Bei den Arbeiten an der Brücke wurden Schäden an den Auflageflächen entdeckt, die man vorher nicht untersuchen konnte. Deshalb verzögern sich die Bauarbeiten. Auch die Markierungsarbeiten an der L 561 verschieben sich, weil die Gerüsttürme unter der Brücke erst Ende September abgebaut werden können.

Icon vergrößern Baustelle Kreuzung Herrenalber Straße / Battstraße Foto: Emelie Stump Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Baustelle Kreuzung Herrenalber Straße / Battstraße Foto: Emelie Stump

Was gilt für die Autofahrer?

Die Verkehrsführung in der Herrenalber Straße bleibt bis zum 2. Oktober bestehen. Das bedeutet:

Weiterhin ist die Fahrtrichtung Süd nach Nord vollständig gesperrt.

In der Fahrtrichtung Nord nach Süd wird ein Fahrstreifen aber durchgehend befahrbar sein.

Die Auffahrt auf die A5 in Richtung Basel und Frankfurt ist weiterhin möglich.

Icon vergrößern Baustelle Herrenalber Straße in Karlsruhe-Rüppurr am 4. September 2025. Foto: Emelie Stump Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Baustelle Herrenalber Straße in Karlsruhe-Rüppurr am 4. September 2025. Foto: Emelie Stump