Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Verkehr
Icon Pfeil nach unten

Baustelle Rüppurr: Sperrungen verlängern sich bis Oktober

Karlsruhe

Autofahrer aufgepasst: Trotz frühzeitigem Baustellenende – Sperrung in Rüppurr bleibt bis Oktober

Die Straßenbauarbeiten an der Herrenalber Straße konnten nun früher beendet werden – statt am 6. September, am 29. August. Dafür verzögern sich jedoch nun die Arbeiten an der Fußgängerbrücke über die Herrenalber Straße an der Battstraße. Aus diesem Grund, bleibt die komplette Baustellenführung bis Oktober erhalten.
Von Pressemitteilung und Emelie Stump
    • |
    • |
    • |
    Baustelle Herrenalber Straße in Karlsruhe-Rüppurr am 4. September 2025.
    Baustelle Herrenalber Straße in Karlsruhe-Rüppurr am 4. September 2025. Foto: Emelie Stump

    Das geht aus einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 4. September hervor. Voraussichtlich wird das Bauende der Brücke auf den 2. Oktober verschoben.

    Baustelle Herrenalber Straße in Karlsruhe-Rüppurr am 4. September 2025.
    Baustelle Herrenalber Straße in Karlsruhe-Rüppurr am 4. September 2025. Foto: Emelie Stump

    Neue Schäden erst während Bau sichtbar geworden

    Bei den Arbeiten an der Brücke wurden Schäden an den Auflageflächen entdeckt, die man vorher nicht untersuchen konnte. Deshalb verzögern sich die Bauarbeiten. Auch die Markierungsarbeiten an der L 561 verschieben sich, weil die Gerüsttürme unter der Brücke erst Ende September abgebaut werden können.

    Baustelle Kreuzung Herrenalber Straße / Battstraße
    Baustelle Kreuzung Herrenalber Straße / Battstraße Foto: Emelie Stump

    Was gilt für die Autofahrer?

    Die Verkehrsführung in der Herrenalber Straße bleibt bis zum 2. Oktober bestehen. Das bedeutet:

    • Weiterhin ist die Fahrtrichtung Süd nach Nord vollständig gesperrt.
    • In der Fahrtrichtung Nord nach Süd wird ein Fahrstreifen aber durchgehend befahrbar sein.
    • Die Auffahrt auf die A5 in Richtung Basel und Frankfurt ist weiterhin möglich.
    Baustelle Herrenalber Straße in Karlsruhe-Rüppurr am 4. September 2025.
    Baustelle Herrenalber Straße in Karlsruhe-Rüppurr am 4. September 2025. Foto: Emelie Stump
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden