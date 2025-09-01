Einschränkungen der Linien S31 und S32 zwischen Karlsruhe und Bruchsal

Das gab die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Pressemitteilung vom 27. August bekannt. Folgende Alternativen bestehen:

Abfahrt zur Minute 16 : S3 Rhein-Neckar übernimmt alle Zwischenhalte von Bruchsal nach Karlsruhe Hauptbahnhof

Abfahrt zur Minute 46 : Schienenersatzverkehr (SEV) von Bruchsal bis Weingarten und zurück

Abfahrt zur Minute 17 und 21 : S3 Rhein-Neckar übernimmt alle Zwischenhalte von Karlsruhe nach Bruchsal, Umstieg in Richtung Menzingen / Odenheim weiterhin erreichbar

Abfahrt zur Minute 56 : S3 Rhein-Neckar fährt ohne Zwischenhalt von Karlsruhe Hauptbahnhof nach Bruchsal, Umstieg in Richtung Menzingen / Odenheim weiterhin erreichbar

Außerdem kann es bei den zwei „Schülerzügen“ mit Abfahrt in Karlsruhe um 12.56 Uhr und 13.56 Uhr zu Einschränkungen kommen.