Einschränkungen der Linien S31 und S32 zwischen Karlsruhe und Bruchsal

Verkehr

Einschränkungen der Linien S31 und S32 zwischen Karlsruhe und Bruchsal

Bis Donnerstag, 4. September, kommt es jeweils von 7 bis 19 Uhr auf den Linien S31 und S32 zwischen Bruchsal und Karlsruhe zu Einschränkungen. Die Bahnen dieser Linien werden in Bruchsal wenden. Die entsprechenden Zwischenhalte entfallen.
Von Pressemitteilung und Franziska Gebhard
    Linie S31 (Symbolbild)
    Linie S31 (Symbolbild) Foto: Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH

    Das gab die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Pressemitteilung vom 27. August bekannt. Folgende Alternativen bestehen:

    • Abfahrt zur Minute 16: S3 Rhein-Neckar übernimmt alle Zwischenhalte von Bruchsal nach Karlsruhe Hauptbahnhof
    • Abfahrt zur Minute 46: Schienenersatzverkehr (SEV) von Bruchsal bis Weingarten und zurück
    • Abfahrt zur Minute 17 und 21: S3 Rhein-Neckar übernimmt alle Zwischenhalte von Karlsruhe nach Bruchsal, Umstieg in Richtung Menzingen / Odenheim weiterhin erreichbar
    • Abfahrt zur Minute 56: S3 Rhein-Neckar fährt ohne Zwischenhalt von Karlsruhe Hauptbahnhof nach Bruchsal, Umstieg in Richtung Menzingen / Odenheim weiterhin erreichbar

    Außerdem kann es bei den zwei „Schülerzügen“ mit Abfahrt in Karlsruhe um 12.56 Uhr und 13.56 Uhr zu Einschränkungen kommen.

