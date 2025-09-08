Blutmond zieht Schaulustige auf den Turmberg in Karlsruhe

Einen Massenansturm erlebte der Turmberg wegen der Mondfinsternis am Sonntagabend. Tausende Schaulustige freuten sich auf das Naturschauspiel, das aufgrund des Blutmondes besonders eindrucksvoll ausfallen sollte. Aber besonders spektakulär war in erster Linie das Chaos, das diejenigen erlebten, die mit dem Auto angereist waren.

Kein einziger freier Parkplatz mehr

„Alle Parkplätze sind belegt“, erklärte ein Sprecher der Karlsruher Polizei kurz vor Beginn der Mondfinsternis. Stoßstange an Stoßstange reihen sich dementsprechend auch die Autos am Berg und Augenzeugen zufolge herrscht auch nach dem Naturschauspiel Stau und kein Durchkommen. Aber immerhin, laut Polizei vor Ort ist alles friedlich verlaufen.

Seltenes Naturschauspiel

Eine Mondfinsternis kann man rund zwei mal pro Jahr erleben. Grund für den besonderen Ansturm an den Turmberg am heutige Sonntag war die Tatsache, dass der Mond der Erde nur ein Mal im Jahr so nahe kommt und deswegen die spektakuläre rote Färbung hat – eine außergewöhnliche Kulisse für die Verfinsterung.