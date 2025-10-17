Baustellen-Hotspot Karlsruhe: Gehört die Stadt wirklich zu den baustellenreichsten Deutschlands?

Das Carsharing-Unternehmen Finn hat auf ihrer Website den Baustellenatlas für das Jahr 2025 veröffentlicht. Dieser gebe erstmals einen umfassenden Überblick über die Bautätigkeit in deutschen Städten und zeigt, wo Autofahrende mit den meisten Verkehrsbehinderungen rechnen müssen.

Bremen führt bei der Gesamtzahl der Baustellen, Karlsruhe auf Platz zwei

Im bundesweiten Vergleich weist Bremen mit 242 aktiven Baustellen die höchste Zahl an Bauprojekten auf. Karlsruhe folgt auf dem vierten Platz mit 160 Baustellen und liegt damit noch vor größeren Städten wie Hamburg (155) und Dortmund (154). Kiel folgt mit 134 Baustellen auf Platz sechs.

Karlsruhe bleibt auch bei der Baustellendichte vorne

Ein differenzierteres Bild ergibt sich bei der Betrachtung der Baustellendichte, also der Zahl der Baustellen pro Quadratkilometer Stadtfläche. Hier liegt Kiel mit 1,129 Baustellen pro Quadratkilometer auf dem ersten Platz. Karlsruhe folgt mit 0,923 Baustellen pro Quadratkilometer. Damit zählt Karlsruhe zu den Städten, in denen bauliche Aktivitäten im Stadtgebiet besonders stark konzentriert sind. Dicht gefolgt wird die Stadt von Frankfurt am Main (0,918).

Viele Baustellen im Verhältnis zur Zahl der Fahrzeuge

Auch beim Verhältnis von Baustellen zu zugelassenen Kraftfahrzeugen liegt Karlsruhe im oberen Bereich. Angeführt wird das Ranking von Kiel mit 10,138 Baustellen pro 10.000 Fahrzeuge. Karlsruhe folgt mit 9,532 Baustellen pro 10.000 Fahrzeuge auf dem zweiten Platz, Bremen belegt mit 8,383 Rang drei. Damit gehört Karlsruhe auch für Autofahrende zu den Städten mit der höchsten Baustellendichte in Deutschland.

Weitere Informationen

Die gesamte Auswertung gibt auf der Website finn.de/baustellenatlas.