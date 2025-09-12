Baustelle B36: Bauabschnitte verzögern sich - das müssen Autofahrer jetzt wissen

Seit dem 19. August 2025 laufen die Bauarbeiten im dritten Bauabschnitt zwischen der Einmündung der Querspange und der Kreuzung B 36 / K 3581 in Fahrtrichtung Rastatt. „Diese können voraussichtlich am Freitag, 12. September, abgeschlossen werden“, schreibt das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) in einer Pressemitteilung.

Icon vergrößern (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Doch es gibt ein Problem: „Im Zuge der Arbeiten hat sich der Asphaltaufbau der B 36 in Fahrtrichtung Rastatt deutlich schlechter dargestellt als ursprünglich angenommen. Dadurch war ein erheblicher Mehraufwand erforderlich, um in den bisherigen Bauabschnitten in Fahrtrichtung Rastatt einen qualifizierten Straßenoberbau herzustellen“, heißt es in der Meldung weiter. Um den Bauablauf nicht zu gefährden, habe man die Bauabschnitte abgeändert.

Was hat sich geändert?

Der ursprünglich für den dritten Bauabschnitt vorgesehene Streckenabschnitt um das Teilstück zwischen der Einmündung der Querspange und der Einmündung der Industriestraße wurde gekürzt.

Die Bauabschnitte 2.3 und 1.3 in Fahrtrichtung Rastatt können ebenfalls nicht mehr im Zuge der diesjährigen Sanierungsmaßnahme umgesetzt werden.

Baustelle B36: Welcher Teil des Bauablaufs bleibt gleich?

Der Kreuzungsbereich B 36 / K 3581 wird wie geplant erneuert.

Die übrigen Bauabschnitte in Fahrtrichtung Karlsruhe (2.1 und 2.2) werden ebenfalls wie geplant umgesetzt.

Wann die entfallenen Teilabschnitte der B 36 in Fahrrichtung Rastatt saniert werden können, stehe noch nicht fest.

Icon vergrößern Die B36 bei Rheinstetten. Foto: Carmele/TMC-Fotografie Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die B36 bei Rheinstetten. Foto: Carmele/TMC-Fotografie

So geht es bis Ende September mit der B36 weiter

Im Anschluss an die Arbeiten im dritten Bauabschnitt wird von kommendem Montag, 15. September, bis voraussichtlich 25. September 2025 die Fahrbahndecke im nun gekürzten Bauabschnitt 2.3 erneuert. Dieser umfasst den Kreuzungsbereich B 36 / L 566 in Fahrtrichtung Rastatt.

Was heißt das für Autofahrer?

Während der Arbeiten steht auf der B 36 weiterhin ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung auf der Richtungsfahrbahn Karlsruhe zur Verfügung. Hierfür werden die bereits hergestellten Mittelstreifenüberfahrten genutzt.

Während der Arbeiten in Bauabschnitt 2.3 ist die Zufahrt auf die B 36 sowohl von der Rheinaustraße als auch von der L 566 aus Richtung Ettlingen kommend gesperrt. Die Umleitungsstrecke verläuft über die Querspange, beziehungsweise für den Verkehr aus Ettlingen über die K 3581.

Ab Ende September geht es an Bauabschnitt 2.2

„Ab dem 26. September 2025 erfolgt voraussichtlich der Umbau auf Bauabschnitt 2.2“, so das RP in seiner Meldung. Dieser umfasst die Strecke von der Einmündung der Römerstraße bis auf Höhe der Shell-Tankstelle in Fahrtrichtung Karlsruhe. „Über den weiteren Bauablauf und mögliche Einschränkungen wird das Regierungspräsidium Karlsruhe rechtzeitig vor Beginn der einzelnen Bauabschnitte informieren.“

Baustelle B36 - um was geht es eigentlich genau?

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird seit dem 23. Juni 2025 bis voraussichtlich Ende Oktober 2025 der offenporige Asphalt (OPA) der B 36 bei Rheinstetten erneuert. Der Sanierungsbereich erstreckt sich auf eine Länge von rund 4,5 Kilometern.

Aufgrund altersbedingter Abnutzung werden außerdem die Kreuzungsbereiche der L 566 sowie der K 3581 (Herrenalber Straße) saniert.