Baustelle zwischen Karlsruhe HBF und Durlach: Was Pendler wissen müssen

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 20. November 2025, teilt die DB in einer Mitteilung am 17. September mit.

Während des Schwellentauschs muss auch ein Nachbargleis gesperrt werden – dadurch entfällt die Direktverbindung von und nach Pforzheim. Um die Mobilität der Fahrgäste zu sichern, wird der Zugverkehr über die Strecke Karlsruhe–Bruchsal umgeleitet.

Alle weiteren Infos finden Fahrgäste unter bahn.de und in der App DB Navigator.

Fahrplanänderungen im Zeitraum 25. September bis 11. Oktober 2025

Fernverkehr

Linie 26 : Umleitung von Neu-Edingen/Mannheim-Friedrichsfeld über Schwetzingen – Hockenheim – Graben-Neudorf nach Karlsruhe. Halte in Heidelberg Hbf, Wiesloch-Walldorf und Bruchsal entfallen.

Linie 55 : Züge ab Mannheim Hbf mit Umleitung über Graben-Neudorf nach Karlsruhe.

Linie 61 : Umleitung zwischen Karlsruhe und Vaihingen (Enz) via Bruchsal. Halte in Pforzheim und Mühlacker entfallen.

Regionalverkehr

RE 1 : Umleitung zwischen Karlsruhe und Vaihingen (Enz) über Bruchsal.

RE 45 : Verkehr bis/ab Karlsruhe-Durlach.

RE 73 : Planmäßiger Verkehr mit Anschluss an RE 45 in Karlsruhe-Durlach.

MEX 17 : Beginn und Ende in Pforzheim. Zwischen Karlsruhe und Pforzheim entfallen die Halte.

S 3 : Planmäßig mit allen Halten zwischen Karlsruhe und Bruchsal.

S 31/S 32 : Wenden in Bruchsal, einzelne Züge fahren bis Karlsruhe.

S 5/S 51 : Fahren planmäßig.