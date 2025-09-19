Baden-Marathon bremst Karlsruhe aus: So geht‘s mit Bus und Bahn durch die Stadt

Der Startschuss für das Laufsport-Event fällt am Sonntag um 9.30 Uhr an der Karlsruher Europahalle. Von 9.20 Uhr bis zirka 15.30 Uhr komme es daher in verschiedenen Teilen des Stadtgebietes zu Beeinträchtigungen des öffentlichen Nahverkehrs. Das erklären die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemeldung.

Diese Streckenabschnitte sind gesperrt

Mehrere Bus- und Tramlinien müssen in dieser Zeit umgeleitet und einzelne Haltestellen ersatzlos aufgehoben werden. Die Stadtbahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) seien von den Streckensperrungen nicht betroffen. Gesperrt sind folgende Streckenabschnitte:

Tramlinie 2:

Kreuzung Brauerstraße/Ebertstraße: 9.30 Uhr bis 9.45 Uhr

Durlach-Aue: 9.50 Uhr bis 11.10 Uhr

Tramlinie 3:

Kreuzung Ebertstraße/Karlstraße: 9.30 Uhr bis 9.55 Uhr

Kreuzung am Mendelssohnplatz 9.35 Uhr bis 10.15 Uhr

Tramlinie 4: Kriegsstraße (Rüppurer Tor – Ettlinger Tor – Karlstor): 10.10 Uhr bis 15.10 Uhr

Tramlinie 5: Kriegsstraße (Rüppurer Tor – Ettlinger Tor – Karlstor): 10.10 Uhr bis 15.10 Uhr

Buslinie 24: Brühlstraße: 9.50 Uhr bis 11.05 Uhr

Buslinie 50: verschiedene Stellen in Beiertheim und Bulach: 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Buslinie 52: Weiherfeld und Haltestelle Albtalbahnhof: 10.25 Uhr bis 15.25 Uhr

Buslinie 62: Ebertstraße/Brauerstraße: 9.20 Uhr bis 9.55 Uhr

Buslinie 107: Wachhausstraße und Dieselstraße: 9.50 Uhr bis 11.15 Uhr

So werden die Tramlinien umgeleitet

Tramlinie 2

Umleitung zur Sperrung Kreuzung Brauerstraße/Ebertstraße Wolfartsweier Nord ab 8.59 Uhr Icon Pfeilspitze nach unten Diese Bahn der Linie 2 fährt ab Wolfartsweier Nord regulär bis zur Haltestelle Augartenstraße und ab dort weiter zur Wendeschleife Tivoli. Dort gibt es einen planmäßigen Aufenthalt von sieben Minuten, bevor die Fahrt erneut über die Ettlinger Straße zurück zum Marktplatz führt. Von dort geht es weiter über Europaplatz (U) zum Mühlburger Tor. Anschließend verkehren die Bahnen auf ihrem regulären Fahrweg in Richtung Knielingen Nord. Knielingen Nord ab 9.01 Uhr Icon Pfeilspitze nach unten Diese Bahn fährt regulär ab Knielingen Nord, verkürzt den Fahrweg allerdings ab Karlstor über Mathystraße (Karlstraße) und Kolpingplatz und erreicht dadurch noch vor dem Start der Lauf-veranstaltung die Haltestelle Ebertstraße. Knielingen Nord regulär ab 9.23 Uhr Icon Pfeilspitze nach unten Die Bahn fährt planmäßig zwei Minuten später in Knielingen Nord los. An der Mathystraße wird die Haltestelle in die Karlstraße verlegt. Die Otto-Sachs-Straße kann weiterhin durch die Linie 5 erreicht werden. Die Haltestellen Arbeitsagentur bis Barbarossaplatz sind ersatzlos aufgehoben.

Umleitung zur Sperrung in Durlach-Aue von 9.50 Uhr bis 11.10 Uhr Icon Pfeilspitze nach unten In diesem Zeitraum fährt die Tramlinie 2 fährt von der Karlsruher Innenstadt kommend ab Auer Straße nicht durch Durlach-Aue bis Wolfartsweier. Stattdessen fährt die Bahn ab der Auer Straße weiter bis zur Haltestelle Durlach Turmberg. Die Haltestellen im Abschnitt von der Gritznerstraße bis zur Steiermärker Straße sind in diesem Zeitraum ersatzlos aufgehoben. Die Haltestellen Zündhütle und Wolfartsweier Nord werden nur noch durch die Buslinien 24 beziehungsweise 47 und 107 bedient.

Tramlinie 3

Umleitung zur Sperrung Kreuzung Ebertstraße/Karlstraße und Kreuzung Mendelssohnplatz Rintheim ab 8.59 Uhr Icon Pfeilspitze nach unten Diese Bahn verkehrt zunächst auf ihrem regulären Fahrweg bis zum Europaplatz. Von dort geht es dann weiter über die Schillerstraße bis zur Wendeschleife Europahalle. Dort hat die Bahn einen planmäßigen Aufenthalt von neun Minuten, bevor es über die Route Schillerstraße – Europaplatz – Kolpingplatz zum Tivoli geht. Rintheim ab 9.19 Uhr bis einschließlich 9.59 Uhr Icon Pfeilspitze nach unten Diese Bahnen verkehren auf folgender Route: Rintheim – Hauptfriedhof (beide Haltepunkte) – Durlacher Tor (Bernhardusplatz) – durch die Kapellenstraße – Kronenplatz (Fritz-Erler-Straße) – Durlacher Tor (Bernhardusplatz) – Hauptfriedhof (beide Haltepunkte) – Rintheim Tivoli ab 9.51 Uhr und 10.11 Uhr Icon Pfeilspitze nach unten Diese Bahnen fahren vom Tivoli über die Karlstraße in Richtung Europaplatz .Die Haltestelle Rüppurrer Tor wird nur von den Linien 4 und 5 und in der Kriegsstraße bedient. Die Haltestelle Werderstraße ist ersatzlos aufgehoben. Am Tivoli wird zeitweise nur der Bahnsteig in der Wendeschleife bedient. Die Haltestellen Poststraße bis Ebertstraße werden nur durch die verbliebenen Fahrten der Linien der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) beziehungsweise die dort verkehrenden Buslinien bedient. Die Haltestelle Kolpingplatz ist für den kurzen Zeitraum der Sperrung ersatzlos aufgehoben. An der Mathystraße wird kurzzeitig nur der Bahnsteig in der Mathystraße durch andere Linien bedient.

Tramlinie 4

Umleitung zur Sperrung Kriegsstraße Europäische Schule ab 9.58 Uhr bis einschließlich 14.38 Uhr beziehungsweise Badeniaplatz ab 10.06 Uhr bis einschließlich 14.42 Uhr: Icon Pfeilspitze nach unten Diese Bahnen verkehren auf folgender Route: Waldstadt – Hauptfriedhof (in der Tullastraße) – Essenweinstraße – Tullastraße (in der Tullastraße) – Durlacher Tor (U) – Marktplatz (Kaiser-straße U) – Europaplatz (U) – Schillerstraße – Oberreut (und zurück). Am Hauptfriedhof werden ersatzweise die Bahnsteige in der Tullastraße bedient. Die Haltestellen Karl-Wilhelm-Platz, Durlacher Tor (Bernhardusplatz) und Rüppurrer Tor (nach 10.15 Uhr) werden nur durch die Linie 3 bedient. Am Ettlinger Tor verkehren die Bahnen nur unterirdisch. An der Haltestelle Karlstor verkehren weiterhin die Linien 2 und 3 (beide ab den Bahnsteigen in der Karlstraße). Am Europaplatz bedienen die umgeleiteten Fahrten der Linie abweichend die unterirdischen Bahnsteige.

Tramlinie 5

Umleitung zur Sperrung Kriegsstraße Durlach Bahnhof ab 10.14 Uhr bis einschließlich 14.54 Uhr beziehungsweise Rheinhafen ab 9.58 Uhr bis einschließlich 14.38 Uhr: Icon Pfeilspitze nach unten Diese Bahnen verkehren auf folgender Route: Durlach Bahnhof – Tullastraße (Durlacher Allee) – Schloss Gottesaue – Rüppurrer Tor (Rüppurrer Straße) – Tivoli – Hauptbahnhof (Vorplatz) – Kolpingplatz – Mathystraße (beide Haltestellen) – Lessingstraße – Kühler Krug – Rheinhafen (und zurück). Am Rüppurrer Tor werden ersatzweise die Bahnsteige in der Rüppurrer Straße bedient. Am Ettlinger Tor können nur die unterirdisch verkehrenden Bahnen genutzt werden. Das Karlstor wird nur durch die Linien und angefahren.

So werden die Buslinien umgeleitet

Buslinie 24

Durlach Turmberg ab 9.54 Uhr und 10.54 Uhr beziehungsweise Bergwald Mitte ab 10.26 Uhr:

Von Durlach Turmberg kommend fahren die Busse ab der Haltestelle Parkschlössle weiter über die Bundesstraße B3 (bei Bedarf mit Bedienung der Haltestelle Max-Liebermann-Straße) zum Zündhütle. Von dort geht es weiter auf dem regulären Fahrweg in Richtung Bergwald. Die Rückfahrt erfolgt entsprechend in umgekehrter Abfolge. Die Haltestellen Blattwiesenstraße, Brühlstraße Mitte und Schlesier Straße Ost sind ersatzlos aufgehoben.

Icon vergrößern So wird die Buslinie 24 umgeleitet. Foto: OpenStreetMap - Mitwirkende/VBK Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen So wird die Buslinie 24 umgeleitet. Foto: OpenStreetMap - Mitwirkende/VBK

Buslinie 50

Hauptbahnhof ab 9.38 Uhr und 9.58 Uhr:

Vom Hauptbahnhof-Vorplatz fahren die Busse über die Haltestelle Poststraße auf die Südtangente bis zur Ausfahrt Nummer fünf und von dort weiter auf dem regulären Fahrweg nach Oberreut. Die Rückfahrt erfolgt auf dem regulären Fahrweg. In Fahrtrichtung Oberreut entfallen ersatzlos die Haltestellen Ebertstraße, Barbararossplatz, Gebhardstraße, Breite Straße, Neue Anlage Straße, Grünwinkler Straße und Landgrabenstraße.

Hauptbahnhof ab 10.20 Uhr bis einschließlich 15.20 Uhr beziehungsweise Eugen-Geck-Straße ab 10.11 Uhr bis 15.11 Uhr:

Die Busse verkehren zwischen Hauptbahnhof-Vorplatz und Windeckstraße auf dem Fahrweg der Buslinie 62 und bedienen auf dieser Route zusätzlich die Haltestellen Welfenstraße und Beiertheim West. Nach der Windeckstraße fahren die Busse auf ihrer regulären Fahrtroute weiter bis nach Oberreut. Die Haltestellen Barbararossplatz, Gebhardstraße, Breite Straße, Neue-Anlage-Straße, Grünwinkler Straße und Landgrabenstraße entfallen ersatzlos.

Buslinie 52

Da die Marathon-Laufstrecke mehrfach die Fahrstrecke der Buslinie 50 kreuzt und keine Um-leitungsmöglichkeiten vorhanden sind, wird die Linie 52 zwischen 10.25 Uhr und 15.25 Uhr eingestellt. Die letzte Fahrt ab Dammerstock findet um 9.56 Uhr statt, ab dem Albtalbahnhof um 10.08 Uhr. Nach dem Marathon startet die erste Fahrt in Dammerstock um 15.28 Uhr, am Albtalbahnhof um 15.36 Uhr.

Buslinie 62

Vom Hauptbahnhof Vorplatz fahren die Busse über die Haltestelle Poststraße auf die Südtangente bis zur Ausfahrt Nummer fünf und von dort weiter auf dem regulären Fahrweg zum Entenfang. Die Haltestellen Ebertstraße, Welfenstraße und Beiertheim West werden ersatzlos aufgehoben. Die Rückfahrt erfolgt auf dem Regelfahrweg.

Buslinie 107

Da die Wachhausstraße und die Dieselstraße zwischen 9.50 Uhr und 11.15 Uhr gesperrt sind, verkehren die oben genannten Fahrten nur zwischen der Haltestelle Ettlingen Stadt und der Haltestelle Zündhütle (und umgekehrt). Alle Haltestellen zwischen Zündhütle und Durlach Bahnhof entfallen ersatzlos.

Einschränkungen durch verkaufsoffenen Sonntag

Aufgrund des verkaufsoffenen Sonntages in Durlach kommt es am 21. September zudem zu Einschränkungen bei der Tramlinie 1. Diese bedient nachmittags nicht den Streckenabschnitt zwischen Auer Straße und Durlach Turmberg und wird durch Busse ersetzt.

Auch die Buslinie 21 verkehrt am Samstag, 20. September, von 15 bis 22 Uhr in Fahrtrichtung Durlach auf einer Umleitungsroute durch Grötzingen. Grund hierfür ist der Abendmarkt auf dem Rathausplatz.