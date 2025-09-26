B36 Rheinstetten: Sanierungsarbeiten gehen weiter

Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung vom 26. September mit. Seit dem 23. Juni 2025 wird der offenporige Asphalt (OPA) erneuert. Auf einer Länge von 4,5 Kilometern erstreckt sich der Sanierungsbereich. Auch der Kreuzungsbereiche der L 566 sowie der K 3581 (Herrenalber Straße) sind betroffen.

Bauabschnitt 2.3

Der Kreuzungsbereich B36 / L 566 in Fahrtrichtung Rastatt wird seit dem 15. September 2025 saniert. Hier ist mit einer Fertigstellung am 26. September 2025 zu rechnen.

Bauabschnitt 2.2

Der betroffene Streckenabschnitt beginnt auf Höhe der Shell-Tankstelle und reicht bis zur Einmündung der Römerstraße in Fahrtrichtung Karlsruhe. Dafür werden die bereits vorhandenen Übergänge im Mittelstreifen genutzt. Eine mobile Schutzwand sorgt dabei für eine Trennung der beiden Fahrtrichtungen. Die Zufahrt auf die B36 ist sowohl von Rheinaustraße als auch von der L 566 aus Richtung Ettlingen kommend gesperrt. Der Verkehr wird über die Querspange umgeleitet, Fahrzeuge aus Ettlingen nutzen die K 3581.

Letzter Bauabschnitt 2025: Nächster Umbau bis November

Ab dem 26. Oktober beginnt der Umbau des Bauabschnitts 2.1 auf der B36, der voraussichtlich bis zum 8. November 2025 abgeschlossen wird. Es handelt sich um den letzten Bauabschnitt in diesem Jahr. Anschließend werden Mittelstreifenüberfahrten im Bereich der Messe zurückgebaut. Andere bleiben temporär verschlossen, um sie später erneut für die Verkehrsführung nutzen zu können. Während der Arbeiten wird der Verkehr abschnittsweise einspurig geführt, bleibt jedoch in beide Richtungen bestehen. Wann die noch ausstehenden Teilabschnitte der B36 in Fahrtrichtung Rastatt saniert werden, ist derzeit offen.