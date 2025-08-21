Neue Bauphase der B36 gestartet - das gilt für Autofahrer

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird seit dem 23. Juni 2025 bis voraussichtlich Mitte Oktober 2025 der offenporige Asphalt (OPA) der B 36 bei Rheinstetten erneuert. Der Sanierungsbereich erstreckt sich auf eine Länge von rund 4,5 Kilometern. Aufgrund altersbedingter Abnutzung werden außerdem die Kreuzungsbereiche der L 566 sowie der K 3581 (Herrenalber Straße) saniert.

Baustopp für AC/DC

Die am 17. Juli 2025 begonnenen Sanierungsarbeiten an der Kreuzung B 36 / K 3581 sowie an einem Teilstück des OPA in Fahrtrichtung Rastatt können bis zum 16. August 2025 fertiggestellt werden. Vom 17. bis 18. August 2025 wird es für das AC/DC-Konzert auf dem Gelände der Messe Karlsruhe eine Baupause geben. Die baustellenbedingte Verkehrssicherung wird für diese Zeit vollständig abgebaut, sodass es keine Einschränkungen für den Verkehr auf der B 36 durch die Sanierungsmaßnahme geben wird.

Fortsetzung der Sanierungsarbeiten in Bauabschnitt 3 am 19. August

Im Anschluss an das AC/DC-Konzert beginnt am 19. August 2025 der Umbau der Verkehrssicherung für Bauabschnitt 3. Dieser umfasst den Bereich zwischen der Einmündung der Industriestraße und der Kreuzung B 36 / K 3581 in Fahrtrichtung Rastatt.

Was müssen Autofahrer beachten?

Die B 36 in Fahrtrichtung Rastatt wird voll gesperrt.

K 3581: Die Verkehrsteilnehmer werden über extra gebaute Übergänge im Mittelstreifen an der Baustelle vorbeigeführt.

Industriestraße/Römerstraße: Hier führt eine Umleitung auf die andere Straßenseite.

Auf der B 36 in Richtung Karlsruhe werden mobile Schutzwände aufgebaut. Diese Schutzwände trennen die Fahrspuren in beide Richtungen voneinander.

Von der B 36 kann man nicht in die Querspange abbiegen – egal aus welcher Richtung man kommt.

Von der Querspange aus kann man in beide Richtungen (Rastatt und Karlsruhe) auf die B 36 abbiegen.

In die Industriestraße kann man nur aus Richtung Rastatt von der B 36 einbiegen, nicht aus Richtung Karlsruhe.

Aus der Industriestraße kann man nicht auf die B 36 fahren.

Der Verkehr wird über die L 566 umgeleitet.

Das LKW-Durchfahrtsverbot in der Rheinaustraße wird vorübergehend aufgehoben.

In der gesamten Rheinaustraße gilt ein Halteverbot.

Über den weiteren Bauablauf und mögliche Einschränkungen wird das Regierungspräsidium Karlsruhe rechtzeitig vor Beginn der einzelnen Bauabschnitte informieren.