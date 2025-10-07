Fahrbahnerneuerung zwischen Mannheim und Karlsruhe: Bauarbeiten beginnen im Oktober

Bauarbeiten sollen bis Dezember andauern

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird ab Freitag, 10. Oktober 2025, die Fahrbahndecke der B36 in Fahrtrichtung Mannheim auf einer Länge von etwa vier Kilometern erneuert. Das teilt es in einer Pressemitteilung mit. Im Zuge der Maßnahme werden auf der gesamten Länge auch die Schutzeinrichtungen ausgetauscht sowie drei an der Strecke liegende Bauwerke saniert. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Dezember 2025 andauern.

Erster Bauabschnitt beginnt

Seit Anfang September 2025 finden vorbereitende Arbeiten für die Baumaßnahmen statt, die am Freitag, 10. Oktober 2025, abgeschlossen werden sollen. Anschließend wird der erste Bauabschnitt eingerichtet. Dieser beginnt im Bereich des Knotenpunktes B36 / L604 (Anschlussstelle Eggenstein) und endet zirka 1,9 Kilometer weiter nördlich etwa mittig zwischen der Überführung Spöcker-Weg und dem Pfinz-Entlastungskanal. Die erste Bauphase wird voraussichtlich bis November 2025 andauern.

Während der ersten Bauphase wird der Verkehr von der östlichen Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim über die im Zuge der Vorarbeiten hergestellten Mittelstreifenüberfahrten auf die westliche Fahrbahn der B36 in Fahrtrichtung Karlsruhe verschwenkt. Die beiden Fahrtrichtungen werden durch eine transportable Schutzeinrichtung baulich voneinander getrennt. Nach Einrichtung der ersten Bauphase stehen den Verkehrsteilnehmenden zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe und ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim zur Verfügung.

Teilweise Sperrung der Anschlussstelle Eggenstein

Zur Sanierung der B36 im Bereich der Anschlussstelle Eggenstein muss diese teilweise gesperrt werden: Die Auffahrt von der L604 auf die B36 in Fahrtrichtung Mannheim sowie die Abfahrt von der B36 aus Richtung Karlsruhe auf die L604 werden für die Dauer der ersten Bauphase voll gesperrt. Die Auffahrt von der L604 auf die B36 in Fahrtrichtung Karlsruhe und die Abfahrt von der B36 aus Richtung Mannheim auf die L604 bleiben weiterhin möglich.

Umleitungsstrecken

Der Verkehr von der L604 in Fahrtrichtung Mannheim wird zunächst auf die B36 in Fahrtrichtung Karlsruhe bis zur Anschlussstelle Karlsruhe-Neureut Nord geleitet. Dort müssen die Verkehrsteilnehmenden abfahren und über den Unteren Dammweg die B36 queren, um dann wieder auf die B36 in Richtung Mannheim aufzufahren.

Verkehrsteilnehmende auf der B36 aus Fahrtrichtung Karlsruhe mit dem Ziel Eggenstein werden über die Anschlussstelle Leopoldshafen umgeleitet. Die Umleitungsstrecke verläuft über die dortige Abfahrt und über die L559 zurück auf die B36 in Fahrtrichtung Karlsruhe bis zur Anschlussstelle Eggenstein.