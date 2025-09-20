Reifen geplatzt! Unfall bei Weingarten sorgt für Stau auf der A5

Eine Person verletzt – Stau in Richtung Basel

Nach Angaben der Polizei kam es auf der A5 bei Weingarten, gegen 14.30 Uhr, zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen in Richtung Basel. Ein Auto mit Anhänger musste aufgrund eines technischen Defekts auf einem Standstreifen halten. Währenddessen platzte bei einem anderen Fahrzeug ein Reifen, wodurch dieses Fahrzeug mit dem Anhänger zusammenstieß.

Nach aktuellem Stand gibt es eine leichtverletzte Person.