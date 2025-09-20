Logo ka-news.de
A5-Unfall bei Weingarten wegen geplatzten Reifen

Karlsruhe

Reifen geplatzt! Unfall bei Weingarten sorgt für Stau auf der A5

Nach einem Unfall auf der A5 bei Weingarten staut sich am Freitagnachmittag, 19. September, der Verkehr in Richtung Basel. Es gibt eine leichtverletzte Person.
Von Gerrit Lieb
    • |
    • |
    • |
    Unfall auf der A5 bei Weingarten Richtung Basel.
    Unfall auf der A5 bei Weingarten Richtung Basel. Foto: Thomas Riedel

    Eine Person verletzt – Stau in Richtung Basel

    Nach Angaben der Polizei kam es auf der A5 bei Weingarten, gegen 14.30 Uhr, zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen in Richtung Basel. Ein Auto mit Anhänger musste aufgrund eines technischen Defekts auf einem Standstreifen halten. Währenddessen platzte bei einem anderen Fahrzeug ein Reifen, wodurch dieses Fahrzeug mit dem Anhänger zusammenstieß.

    Nach aktuellem Stand gibt es eine leichtverletzte Person.

