Millionen-Spritze für Baden-Airpark: Land macht Flughafen fit

27 Prozent mehr Flüge im Vergleich zum Vorjahr, zu wenig Personal, kurzfristige Krankheitsfälle: Dies führte bereits im ersten Halbjahr dazu, dass etwa 700 Fluggäste am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ihren Flug nicht antreten konnten. Der Grund: Zu lange Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen.

Was will das Land verbessern?

Zwei weitere Kontrollspuren inklusive Personal sollen installiert werden, um die Wartezeit zu verkürzen: Hierfür werden Kosten von 1,4 Millionen Euro veranschlagt.

Eine mehrstufige Reisegepäckkontrollanlage (MRKA) soll für Kosten von zirka einer Million Euro beschafft werden.

Die kurzfristig bereitgestellten Mittel des Landes sollen letztlich über die sogenannte „Luftsicherheitsgebühr“ zurückgezahlt werden. Die Luftsicherheitsgebühr wird von den Luftfahrtunternehmen gezahlt.

Wann sollen die Verbesserungen starten?

Es soll etwa sechs Monate dauern, bis die Verbesserungen umgesetzt sind.

Icon vergrößern (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa

Langjährige Forderung von ver.di werde damit erfüllt - doch reichen die Maßnahmen?

Auch die ver.di Baden-Württemberg begrüßt die Entscheidung des Verkehrsministeriums, die Situation für Fluggäste am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zu verbessern. Das gab die Gewerkschaft in einer Mitteilung vom 2. September bekannt.

Laut ver.di werde damit eine langjährige Forderung von ihnen erfüllt. „Jetzt gilt es spätestens nach sechs Monaten zu überprüfen, ob die eingeleiteten Maßnahmen ausreichen“, laut Jan Bleckert, ver.di Baden-Württemberg.