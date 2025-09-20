Logo ka-news.de
Unfall bei Bruchsal: A5 Richtung Heidelberg zeitweise voll gesperrt

Karlsruhe

A5-Unfall bei Bruchsal sorgt für massiven Stau am Donnerstagabend

Nach einem Unfall auf der A5 in Richtung Heidelberg zwischen Bruchsal und Kronau musste die Strecke voll gesperrt werden. Zeitweise staute es sich auf bis zu 17 Kilometer.
Von Franziska Gebhard
    Unfall auf der A5 in Richtung Heidelberg.
    Unfall auf der A5 in Richtung Heidelberg. Foto: Fabian Geier / EinsatzReport24

    Aktualisierung 17.18 Uhr: Vollsperrung aufgehoben

    Die Vollsperrung konnte mittlerweile aufgehoben werden. Es bleibt weiterhin ein Fahrstreifen gesperrt. Laut dem ADAC Staumelder staut es sich zwischen der Anschlussstelle Durlach und der Anschlussstelle Kronau mittlerweile auf 17 Kilometer. Der Zeitverlust beträgt mindestens eine Stunde.

    19. September, 16.10 Uhr: Langer Rückstau wegen Vollsperrung

    Nach Angaben der Polizei kam es gegen 13.45 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem Fahrzeug mit Anhänger, der ein Motorrad transportierte, und einem Lkw, der mehrere Autos geladen hatte. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie wurden zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist bisher unklar. Für die Aufräumarbeiten musste die Strecke voll gesperrt werden. Es hat sich ein Rückstau von 15 Kilometer bis Karlsruhe Nord gebildet.

