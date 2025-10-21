Unfall in der Gerwigstraße: Zwei Personen leicht verletzt

Wie die Polizei auf Nachfrage von ka-news bestätigt, habe sich der Unfall gegen 9.15 Uhr ereignet. Ein Auto habe nach ersten Erkenntnissen einem zweiten Autofahrer beim Abbiegen die Vorfahrt genommen, woraufhin es zur Kollision gekommen sei. Zwei Personen seien dabei leicht verletzt worden, konnten aber vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird der Artikel ergänzt.