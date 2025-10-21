Logo ka-news.de
Unfall Karlsruher Gerwigstraße: Zwei Personen leicht verletzt

Karlsruhe

Unfall in der Gerwigstraße: Zwei Personen leicht verletzt

An der Ecke Gerwigstraße/Käppelestraße hat es am Karlsruher Ostring am Dienstagmorgen einen Unfall gegeben. Zwei Personen wurden leicht verletzt.
Von Melissa Betsch
    Unfall an der Gerwigstraße.
    Unfall an der Gerwigstraße. Foto: Thomas Riedel

    Wie die Polizei auf Nachfrage von ka-news bestätigt, habe sich der Unfall gegen 9.15 Uhr ereignet. Ein Auto habe nach ersten Erkenntnissen einem zweiten Autofahrer beim Abbiegen die Vorfahrt genommen, woraufhin es zur Kollision gekommen sei. Zwei Personen seien dabei leicht verletzt worden, konnten aber vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden.

    Sobald weitere Informationen vorliegen, wird der Artikel ergänzt.

