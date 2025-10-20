Fahrer rammt mehrere geparkte Autos in Blankenloch – und bleibt unverletzt

Fahrer verlor Kontrolle über das Fahrzeug
Am Sonntagmorgen, 19. Oktober, kam es in Blankenloch zu einem Unfall. Ein Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte in mehrere geparkte Autos. Er blieb dabei unverletzt.
