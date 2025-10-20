Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten

Unfall in Blankenloch: Fahrzeug rammt Autos, Fahrer bleibt unverletzt

Karlsruhe

Fahrer rammt mehrere geparkte Autos in Blankenloch – und bleibt unverletzt

Nach Kontrollverlust prallt ein Autofahrer in Blankenloch gegen parkende Autos.
Von Yannick Antritter
    • |
    • |
    • |
    PKW rammt geparkte Fahrzeuge in Blankenloch, 19. Oktober
    PKW rammt geparkte Fahrzeuge in Blankenloch, 19. Oktober Foto: Thomas Riedel

    Fahrer verlor Kontrolle über das Fahrzeug

    Am Sonntagmorgen, 19. Oktober, kam es in Blankenloch zu einem Unfall. Ein Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte in mehrere geparkte Autos. Er blieb dabei unverletzt.

    PKW rammt geparkte Fahrzeuge in Blankenloch, 19. Oktober
    PKW rammt geparkte Fahrzeuge in Blankenloch, 19. Oktober Foto: Thomas Riedel
    PKW rammt geparkte Fahrzeuge in Blankenloch, 19. Oktober
    PKW rammt geparkte Fahrzeuge in Blankenloch, 19. Oktober Foto: Thomas Riedel
    PKW rammt geparkte Fahrzeuge in Blankenloch, 19. Oktober
    PKW rammt geparkte Fahrzeuge in Blankenloch, 19. Oktober Foto: Thomas Riedel
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden