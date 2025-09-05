Unfall am Europaplatz bremst kurzfristig Verkehr in Karlsruher Innenstadt aus

Aktualisierung, 13.53 Uhr: Strecken wieder frei

„Die Störung auf den Linien 2, 4 und S2 im Bereich Europaplatz ist beendet. Es kann zu Verspätungen und Fahrtausfällen kommen“, teilt der KVV via Verkehrsticker mit. Auch die Polizei gibt Entwarnung. Die Sperrungen sind inzwischen aufgehoben worden.

Icon vergrößern Unfall am 5. September 2025 in der Karlstraße in Karlsruhe Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Unfall am 5. September 2025 in der Karlstraße in Karlsruhe Foto: Thomas Riedel

Freitag, 5. September, 12 Uhr: Roller bei Unfall verletzt

Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Karlsruhe auf Nachfrage bestätigt, ereignete sich der Unfall gegen 11.41 Uhr auf der Karlstraße zwischen einem Roller und einem Auto. Dabei wurde der Rollerfahrer verletzt.

Aktuell richtet die Polizei eine Straßensperrung ab der Kreuzung Kriegsstraße/ Karlstraße ein. Auch der Bahnverkehr werde vom Unfall beeinträchtigt, teilt die Polizei telefonisch mit.

Icon vergrößern Unfall am 5. September 2025 auf der Karlstraße Karlsruhe Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Unfall am 5. September 2025 auf der Karlstraße Karlsruhe Foto: Thomas Riedel

Icon vergrößern Unfall am 5. September 2025 in der Karlstraße in Karlsruhe Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Unfall am 5. September 2025 in der Karlstraße in Karlsruhe Foto: Thomas Riedel

Icon vergrößern Unfall am 5. September 2025 in der Karlstraße in Karlsruhe Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Unfall am 5. September 2025 in der Karlstraße in Karlsruhe Foto: Thomas Riedel