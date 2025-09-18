Logo ka-news.de
Unbekannte beschmieren die Pyramide auf dem Karlsruher Marktplatz

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag, 18. September, zwei Schriftzüge sowie ein Totenkopfsymbol in leuchtender Neonfarbe auf die Pyramide am Marktplatz gesprüht. Die Polizei ermittelt.
Von Franziska Gebhard
    Unbekannte beschmieren die Pyramide auf dem Karlsruher Marktplatz Foto: Thomas Riedel

    Nach bisherigen Ermittlungsstand der Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen 22 und 7 Uhr von Mittwoch, 17. September, auf Donnerstag, 18. September. Die Täter besprühten die Nordseite der Pyramide. Offenbar verwendeten sie dafür eine Schablone. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der entstandene Sachschaden mehrere tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666 3311 zu melden.

    Zwei Schriftzüge und ein Totenkopfsymbol

    Foto: Thomas Riedel
    Foto: Thomas Riedel
    Foto: Thomas Riedel
