Unbekannte beschmieren die Pyramide auf dem Karlsruher Marktplatz

Mehrere Tausend Euro Schaden

Nach bisherigen Ermittlungsstand der Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen 22 und 7 Uhr von Mittwoch, 17. September, auf Donnerstag, 18. September. Die Täter besprühten die Nordseite der Pyramide. Offenbar verwendeten sie dafür eine Schablone. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der entstandene Sachschaden mehrere tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666 3311 zu melden.

Zwei Schriftzüge und ein Totenkopfsymbol

Beschmierte Pyramide in Karlsruhe am 18. September Foto: Thomas Riedel

Beschmierte Pyramide in Karlsruhe am 18. September Foto: Thomas Riedel

Beschmierte Pyramide Marktplatz Karlsruhe 18. September 2025 Foto: Thomas Riedel