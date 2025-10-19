Tunnelsperrung bei Rheinstetten – fünf Wochen Umleitung

Ab Montag, 27. Oktober, müssen sich Autofahrer bei Rheinstetten auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Denn dann beginnen die Arbeiten zur Erneuerung der Beleuchtung im Messetunnel in Rheinstetten im Bereich Silberstreifen auf der Kreisstraße 3581.

Umleitungen werden ausgeschildert

Der Tunnel wird hierzu für voraussichtlich fünf Wochen voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Bundesstraße 36 und die Landesstraße 566 Ettlingen/Kiesdreieck. Eine entsprechende Wegweisung wird auch im Bereich der Messe aufgestellt. Eine weiträumige Umleitungsbeschilderung von BAB A5 sowie die Erreichbarkeit über die L566 (Mörscher Wald) via B36 zur Messe wird sichergestellt.

Fertigstellung ist bis Mitte November geplant

Die Fertigstellung ist für Ende November vorgesehen. Geh- und Radweg sind davon nicht betroffen.