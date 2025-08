Schiffsunfall auf dem Rhein bei Karlsruhe verursacht Schaden von etwa 100.000 Euro

Aktualisierung, 4. August: Schiff geborgen

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt gab im Gespräch mit ka-news.de bekannt, dass sowohl Leichter als auch Koppelverband am Sonntag, 3. August, gegen 20.45 Uhr, erfolgreich in den Wörther Hafen gebracht wurden. Der Schiffsfahrtverkehr auf dem Rhein sei am Wochenende minimal eingeschränkt gewesen.

Icon vergrößern Havarie bei Karlsruhe auf dem Rhein am 1. August 2025 Foto: ka-Reporter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Havarie bei Karlsruhe auf dem Rhein am 1. August 2025 Foto: ka-Reporter

Warum dauerte die Bergung so lange?

Nachdem die Manöver am Samstag abgebrochen worden waren, konnte der Leichter erst am Sonntag aufgrund des höheren Wasserstands geborgen werden.

Der Leichter hatte sich zuvor auf der Buhne verhakt und ragte mehrere Meter in die Höhe. Gegen 20.45 Uhr waren die Arbeiten abgeschlossen. Das Schubschiff war bereits am Freitag erfolgreich in den Wörther Hafen gebracht worden.

Der entstandene Schaden wird vom Amt auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Leichter: flachbodige, einfache Schiffsfahrzeuge in der Regel ohne eigenen Antrieb

Koppelverband: zusammengesetztes Wasserfahrzeug, das aus mehreren Einheiten besteht – meist ein Schubboot (auch Schubschiff) und ein oder mehrere Leichter (nicht-motorisiert).

2. August, 14 Uhr

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurden am Samstagmorgen mehrere Wendeversuche unternommen. Diese seien jedoch gescheitert. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt habe entschieden, keine weiteren Wendeversuche zu unternehmen.

Schiffsunfall auf dem Rhein

Gegen 12.40 Uhr am Freitag, 1. August, ereignete sich auf dem Rhein bei Karlsruhe ein Schiffsunfall. Ein zu Tal fahrender Güterschubverband erlitt aufgrund eines technischen Defekts einen Ruderausfall. Daraufhin kollidierte der manövrierunfähige Schubverband mit dem Ufer. Durch die Strömung rissen die Taue, welche den Leichter mit dem Schiff verbinden. Das Schiff selbst konnte durch ein weiteres Gütermotorschiff sicher in den nächsten Hafen gebracht werden, der Leichter blieb im Uferbereich liegen und wird noch geborgen. An Ufer und Leichter entstand Schaden in bislang unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt, eine Einschränkung der Schifffahrt war nicht gegeben.