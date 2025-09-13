Stromausfall in Durlach behoben: Alle Haushalte sind wieder am Netz

19.12 Uhr: Stromversorgung wieder vollständig hergestellt

Wie die Stadtwerke in einer erneuten Pressemeldung mitteilen, seien seit zirka 14 Uhr alle Haushalte wieder am Netz. Teile der Carl-Hofer-Straße, der Geigersbergstraße und der Erich-Heckel-Straße waren zuvor noch ohne Strom. Grund für den Brand sei nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt.

11.07 Uhr: Das Feuer ist gelöscht

Stromausfall in Karlsruhe-Durlach. Gegen 9.31 Uhr brannte die Netzstation Geigersberg in der Ernst-Barlach-Straße. Das teilen die Stadtwerke Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit. Das Feuer wurde inzwischen gelöscht.

Icon vergrößern Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025 Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24 Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025 Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

Brennende Netzstation sorgt für Stromausfall

Aus Sicherheitsgründen wurden zwei weitere Netzstationen abgeschaltet. In mehreren Straßenzügen rund um den Geigersberg fiel daraufhin die Stromversorgung aus – betroffen waren unter anderem die Erich-Heckel-, Ernst-Barlach-, Max-Beckmann-, Paula-Modersohn-, Carl-Hofer- und Geigersbergstraße.

Icon vergrößern Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025 Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24 Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025 Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

Seit 9.53 Uhr seien die meisten betroffenen Haushalte wieder am Netz, bestätigen die Stadtwerke. Weiterhin ohne Strom seien Teile der Carl-Hofer-Straße, der Geigersbergstraße und der Erich-Heckel-Straße.

Stadtwerke-Mitarbeiter verletzt

„Die Berufsfeuerwehr ist seit dem Brandausbruch im Einsatz. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Die Fachkräfte arbeiten mit Hochdruck daran, die Stromversorgung vollständig wiederherzustellen“, teilt der Stromversorger mit.

Icon vergrößern Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025 Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24 Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025 Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

Laut Angaben der Feuerwehr wurde dabei ein Mitarbeiter der Stadtwerke verletzt. Zudem mussten mehrere Anwohner aus den umliegenden Gebäuden evakuiert werden.

Icon vergrößern Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025 Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025 Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24 Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025 Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025 Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24