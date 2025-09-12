Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten

Stromausfall in Karlsruhe-Durlach: Feuer in Trafo-Anlage sorgt für Chaos

Karlsruhe

Stromausfall in Karlsruhe-Durlach: Stadtwerke seit Freitagmor­gen im Einsatz

Ein Stromausfall in Durlach hält seit Freitagmorgen, 12. September, die Stadtwerke und die Feuerwehr auf Trab. Grund dafür war eine brennende Trafo-Anlage.
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025
    Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025 Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Stromausfall in Karlsruhe-Durlach. Gegen 9.31 Uhr brannte die Netzstation Geigersberg in der Ernst-Barlach-Straße. Das teilen die Stadtwerke Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit. Das Feuer wurde inzwischen gelöscht.

    Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025
    Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025 Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Brennende Netzstation sorgt für Stromausfall

    Aus Sicherheitsgründen wurden zwei weitere Netzstationen abgeschaltet. In mehreren Straßenzügen rund um den Geigersberg fiel daraufhin die Stromversorgung aus – betroffen waren unter anderem die Erich-Heckel-, Ernst-Barlach-, Max-Beckmann-, Paula-Modersohn-, Carl-Hofer- und Geigersbergstraße.

    Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025
    Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025 Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Seit 9.53 Uhr seien die meisten betroffenen Haushalte wieder am Netz, bestätigen die Stadtwerke. Weiterhin ohne Strom seien Teile der Carl-Hofer-Straße, der Geigersbergstraße und der Erich-Heckel-Straße.

    Stadtwerke-Mitarbeiter verletzt

    „Die Berufsfeuerwehr ist seit dem Brandausbruch im Einsatz. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Die Fachkräfte arbeiten mit Hochdruck daran, die Stromversorgung vollständig wiederherzustellen“, teilt der Stromversorger mit.

    Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025
    Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025 Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Laut Angaben der Feuerwehr wurde dabei ein Mitarbeiter der Stadtwerke verletzt. Zudem mussten mehrere Anwohner aus den umliegenden Gebäuden evakuiert werden.

    Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025 Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025
    Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025 Trafo-Brand in Karlsruhe-Durlach sorgt für Stromausfall am 12. September 2025 Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden