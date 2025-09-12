Stromausfall in Karlsruhe-Durlach. Gegen 9.31 Uhr brannte die Netzstation Geigersberg in der Ernst-Barlach-Straße. Das teilen die Stadtwerke Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit. Das Feuer wurde inzwischen gelöscht.
Brennende Netzstation sorgt für Stromausfall
Aus Sicherheitsgründen wurden zwei weitere Netzstationen abgeschaltet. In mehreren Straßenzügen rund um den Geigersberg fiel daraufhin die Stromversorgung aus – betroffen waren unter anderem die Erich-Heckel-, Ernst-Barlach-, Max-Beckmann-, Paula-Modersohn-, Carl-Hofer- und Geigersbergstraße.
Seit 9.53 Uhr seien die meisten betroffenen Haushalte wieder am Netz, bestätigen die Stadtwerke. Weiterhin ohne Strom seien Teile der Carl-Hofer-Straße, der Geigersbergstraße und der Erich-Heckel-Straße.
Stadtwerke-Mitarbeiter verletzt
„Die Berufsfeuerwehr ist seit dem Brandausbruch im Einsatz. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Die Fachkräfte arbeiten mit Hochdruck daran, die Stromversorgung vollständig wiederherzustellen“, teilt der Stromversorger mit.
Laut Angaben der Feuerwehr wurde dabei ein Mitarbeiter der Stadtwerke verletzt. Zudem mussten mehrere Anwohner aus den umliegenden Gebäuden evakuiert werden.