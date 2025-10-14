Unfall in Knielingen: Auto trifft Straßenbahn – Linie 2 zeitweise unterbrochen

Aktualisierung, 13.13 Uhr: Linie 2 fährt wieder regulär

Die Polizei gibt in einer Pressemitteilung weitere Informationen zu dem Unfall in Karlsruhe-Knielingen bekannt. Demnach fuhr eine VW-Fahrerin auf der Egon-Eiermann-Allee in Richtung Norden und wollte am Straßenende offenbar wenden. Dabei übersah sie Straßenbahn der Linie 2.

Seit etwa 12.40 Uhr verkehrt die Straßenbahn wieder normal, teilen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) auf Nachfrage der Redaktion mit.

Icon vergrößern Straßenbahnunfall in Karlsruhe-Knielingen am 14. Oktober 2025 Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Straßenbahnunfall in Karlsruhe-Knielingen am 14. Oktober 2025 Foto: Thomas Riedel

Dienstag, 14. Oktober, 12.19 Uhr: Straßenbahnunfall in Knielingen

Am Dienstagvormittag, 14. Oktober, kam es zu einem Unfall in der Egon-Eiermann-Allee. Gegen 11.30 Uhr kollidierte ein Auto mit einer Straßenbahn der Linie 2. Laut Polizei das Auto falsch abgebogen sein, heißt es gegenüber ka-news.de.

Die Linie 2 wird zur Neureuter Straße umgeleitet. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) vermuten ein Störungsende gegen 12.30 Uhr.

