Stau auf der Karlsruher A5: Sperrung nach Unfall aufgehoben

17.50 Uhr: Aufräumarbeiten abgeschlossen

Wie die Polizei bestätigt, handelte es sich um einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Seit 17.30 Uhr sind die Aufräumarbeiten abgeschlossen und der dritte Fahrstreifen wieder freigegeben.

Mittwoch, 8. Oktober, 17.10 Uhr: Sperrung aufgehoben

Am Mittwochnachmittag, 8. Oktober, passierte auf der A5 kurz hinter der Ausfahrt Karlsruhe-Nord in Richtung Bruchsal ein Unfall. Den genauen Unfallhergang konnte die Polizei auf ka-news-Nachfrage noch nicht erklären. An dem Unfall seien mindestens drei Fahrzeuge beteiligt gewesen. Es wurden Personen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem Unfall musste die Autobahn voll gesperrt werden. Zwischenzeitlich staute es sich auf bis zu acht Kilometer. Der linke und mittlere Fahrstreifen sind wieder frei, auf dem rechten passieren noch Räumungsarbeiten.