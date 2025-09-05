Achtung Autofahrer: Viel Stau auf A5 bei Karlsruhe in beide Fahrtrichtungen

5. September, 18.30 Uhr

Fahrtrichtung Frankfurt

Nach Angaben der Polizei waren bei dem Unfall in Richtung Frankfurt fünf Autos beteiligt. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Zum genauen Unfallhergang ist aktuell nichts bekannt. Der Rückstau erstreckt sich über acht Kilometer bis Höhe Malsch.

Fahrtrichtung Basel

Bei dem Auffahrunfall in südliche Fahrtrichtung auf Höhe Ettlingen waren nach Angaben der Polizei vier bis fünf Autos beteiligt. Vier Personen wurden leicht verletzt. Zum genauen Unfallhergang ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt. Der Rückstau erstreckt sich über fünf Kilometer.