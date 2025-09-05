Logo ka-news.de
Stau auf A5 bei Karlsruhe in beide Fahrtrichtungen

Karlsruhe

Achtung Autofahrer: Viel Stau auf A5 bei Karlsruhe in beide Fahrtrichtungen

Laut ADAC Staumelder verlieren Autofahrer mindestens eine Stunde auf der A5 bei Karlsruhe in beide Fahrtrichtungen. Grund hierfür sind zwei Auffahrunfälle, die sich am Freitagabend, 5. September, ereigneten. In Richtung Frankfurt musste die Strecke zweitweise gesperrt werden.
Von Franziska Gebhard
    Unfall auf A5 in Richtung Karlsruhe.
    Unfall auf A5 in Richtung Karlsruhe. Foto: EinsatzReport24

    5. September, 18.30 Uhr

    Fahrtrichtung Frankfurt

    Nach Angaben der Polizei waren bei dem Unfall in Richtung Frankfurt fünf Autos beteiligt. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Zum genauen Unfallhergang ist aktuell nichts bekannt. Der Rückstau erstreckt sich über acht Kilometer bis Höhe Malsch.

    Fahrtrichtung Basel

    Bei dem Auffahrunfall in südliche Fahrtrichtung auf Höhe Ettlingen waren nach Angaben der Polizei vier bis fünf Autos beteiligt. Vier Personen wurden leicht verletzt. Zum genauen Unfallhergang ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt. Der Rückstau erstreckt sich über fünf Kilometer.

