Starke Spende für junge Menschen: Kinder und Jugend Arche Karlsruhe bekommt 15.000 Euro

Die Spendensumme ist Teil der Erlöse aus dem traditionsreichen Charityevent Weinhelfer, das im Sommer 2025 wieder zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer in die Cantina Majolika lockte. Mit den Einnahmen konnten neben der Kinder- und Jugend Arche weitere soziale Projekte in der Region gefördert werden.

Arbeit der Arche „verdient unsere volle Unterstützung“

„Mit dieser Spende möchten wir einen nachhaltigen Beitrag für die wertvolle Arbeit der Kinder- und Jugend Arche Karlsruhe leisten. Hier wird Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen ein Stück Geborgenheit, Perspektive und Vertrauen geschenkt - das verdient unsere volle Unterstützung“, betonte Stiftungsvorsitzender Rüdiger Esslinger bei der Übergabe.

Die Kinder und Jugend ARCHE Karlsruhe wurde 2012 gegründet und begleitet seitdem Kinder und Jugendliche, die in emotionaler oder finanzieller Not aufwachsen. Neben der akuten Unterstützung im Alltag bietet die Kinder- und Jugend Arche auch präventive Angebote - etwa durch Lernförderung, Freizeitaktionen oder Ferienfreizeiten - um jungen Menschen Halt zu geben und sie auf ihrem Weg in eine selbstbestimmte Zukunft zu stärken.

Ziel: Junge Menschen und ihre Chancen stärken

„Für uns ist jede Spende ein wichtiger Baustein, um Kindern und Jugendlichen Hoffnung und Zuversicht zu schenken“, sagte Sibylle Beck beim Termin. „Mit 15.000 Euro können wir nicht nur bestehende Projekte absichern, sondern auch neue Ideen in die Tat umsetzen, von denen die Kinder unmittelbar profitieren.“

Die Monsignore Friedrich Ohlhäuser-Stiftung und die Kinder und Jugend ARCHE Karlsruhe verbindet das gemeinsame Ziel, junge Menschen zu stärken und ihnen Chancen für ein besseres Leben zu eröffnen. Die aktuelle Spende ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg - und ein Zeichen dafür, wie wichtig Zusammenhalt und gesellschaftliches Engagement für die Zukunft der nächsten Generation sind.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Ob Verein, Schule, Kindergarten oder eine andere tolle Initiative aus Karlsruhe und Umgebung – dieser Beitrag wurde über unser Einsendeportal eingereicht. Hier bekommen alle eine Bühne, die etwas zu erzählen haben. Texte und Bilder stammen direkt von den Einsenderinnen und Einsendern. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann. Wir achten zwar auf Fehler, verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Auch Sie haben etwas Spannendes, Bewegendes oder einfach Schönes zu berichten? Dann machen Sie mit und laden Sie Ihren Beitrag unter www.ka-news.de/einsendeportal hoch. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!