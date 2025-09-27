Widerstands-Kollektiv Karlsruhe lässt Luft aus Auto-Reifen in Durlach - Polizei sucht Zeugen

Laut eigener Aussage, hinterließen sie „deutlich sichtbare Informationszettel“, in denen sie die Aktion erklärten und deutlich machten, dass sie Luft aus einem der Reifen gelassen hatten.
In der Mitteilung zitiert wird Sarah vom Widerstands-Kollektiv Karlsruhe: „Die Modelle des Typs SUV sind für den städtischen Raum aus mehreren Gründen eine Zumutung. Sie sind für die Straßenlage vollkommen übermotorisiert und stoßen viele Schadstoffe aus.“
Polizeiliche Ermittlungen dauern an
Die Polizei bestätigte auf Anfrage von ka-news.de die Aktion. Im Verlauf des Vormittags gingen bei der Behörde mehrere Beschwerden ein. Wie viele Fahrzeuge genau betroffen sind, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.
Aktualisierung, 26. September, 10.45 Uhr: Polizei sucht Zeugen
Die unbekannten Täter haben an mindestens zwölf geparkten Autos die Reifen leer gemacht. Das geht aus einer Presse-Mitteilung der Polizei hervor. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder weitere Betroffene, sich unter 0721 666‑5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.
Verehrtes Team KA-news, unsere Kommentare werden teilweise tagelang geprüft, ob auch ja alles politisch korrekt weitergegeben wird, damit habe ich auch grundsätzlich kein Problem. Diesen primitiven Vandalismus und damit einher gehende grob fahrlässige Handlungsweise (man stelle sich mal vor, es ist Hilfe erforderlich bzw. so ein SUW gehört einem Teammitglied einer freiwilligen und ehrenamtlichen Feuerwehr und es kommt einer zu spät oder gar nicht zum notwendigen Einsatz) einem "Widerstands-Kollektiv Karlsruhe" zuzuschreiben, halte ich für moralisch und gesellschaftspolitisch mehr als fragwürdig, halte ich für bedenklich. Demnächst lesen wir über ein "Robin Hood Aktions-Kollektiv Karlsruhe" welches gut situiert wirkenden älteren Damen die Handtasche entwendet und den erbeuteten Inhalt an vermeintlich ärmere "Freunde" weitergibt.... auf so eine Idee käme doch hoffentlich auch keiner oder? Für mich ein Bericht und Darstellung härtester Gangart
Erstens sehr ärgerĺich für die Besitzer. Zweitens sind viele sogenannte SUV lediglich beim Einstieg höher, also besonders für Ältere bequemer, aber nicht schwerer oder stärker motorisiert als andere PKW.
Die neue deutsche Diskussionskultur: ICH entscheide was richtig ist !
Widerstandskollektiv !? Man könnte auch richtigerweise sagen: Kriminelle.
Richtig. Man kann jeder kriminellen Tat einen klingenden Namen geben, um Verständnis bei der Bevölkerung einzufordern. Aber es bleibt trotzdem kriminell.
