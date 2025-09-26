Logo ka-news.de
Widerstands-Kollektiv Karlsruhe entlässt Luft aus SUV-Reifen in Durlach

Karlsruhe

Widerstands-Kollektiv Karlsruhe lässt Luft aus Auto-Reifen in Durlach

In der Nacht auf Freitag, 26. September, haben Anhänger des Widerstand-Kollektivs Karlsruhe Luft aus Reifen von SUVs (Sport Utility Vehicle) entlassen. Das teilte die Gruppe selbst in einer Mitteilung an die Presse vom 26. September mit.
Von Katharina Peifer
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

    Laut eigener Aussage, hinterließen sie „deutlich sichtbare Informationszettel“, in denen sie die Aktion erklärten und deutlich machten, dass sie Luft aus einem der Reifen gelassen hatten.

    In der Mitteilung zitiert wird Sarah vom Widerstands-Kollektiv Karlsruhe: „Die Modelle des Typs SUV sind für den städtischen Raum aus mehreren Gründen eine Zumutung. Sie sind für die Straßenlage vollkommen übermotorisiert und stoßen viele Schadstoffe aus.“

    Polizeiliche Ermittlungen dauern an

    Die Polizei bestätigte auf Anfrage von ka-news.de die Aktion. Im Verlauf des Vormittags gingen bei der Behörde mehrere Beschwerden ein. Wie viele Fahrzeuge genau betroffen sind, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

