Bis zu 33 Grad – Baden-Württemberg startet in sonnige Tage

Sommeroffensive im Südwesten: Wer in Baden-Württemberg in den nächsten Tagen draußen unterwegs ist, kann sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf viel Sonnenschein und steigende Temperaturen einstellen – die Sonnencreme sollte also griffbereit liegen. Nach aktueller Prognose bleibt es nicht nur freundlich, sondern auch trocken. Beste Bedingungen also für Freizeitaktivitäten im Freien.

Heute zeigt sich der Himmel laut der DWD-Vorhersage meist sonnig, nur gelegentlich ziehen dünne Schleierwolken vorbei. Regen ist keiner in Sicht. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 19 Grad in den Höhenlagen und bis zu 26 Grad in der Kurpfalz. Der Wind weht überwiegend schwach aus nordöstlicher Richtung, kann aber örtlich mit frischen Böen auffrischen.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es klar oder nur leicht bewölkt, stellenweise kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken dann auf Werte zwischen 12 und 6 Grad ab. Wer früh raus muss, sollte also eine Jacke bereithalten.

Sommertage locken

Am Donnerstag dürfte sich das freundliche Wetter fortsetzen: Viel Sonne und weiterhin kein Regen, so lautet die Prognose des DWD. Die Temperaturen steigen spürbar an und erreichen Höchstwerte zwischen 24 Grad im Hochschwarzwald und bis zu 30 Grad im Breisgau. Das wäre laut Definition ein Sommertag. Der Wind dreht auf Südwest, bleibt aber schwach.

Auch die Nacht zum Freitag bleibt voraussichtlich meist klar, nur vereinzelt kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen dann zwischen 17 und 10 Grad.

Für den Freitag kündigt der DWD erneut viel Sonne und Trockenheit an. Die Temperaturen klettern weiter nach oben und erreichen sehr warme bis heiße Werte: Auf der Albhochfläche werden um 28 Grad erwartet, in den tieferen Lagen sogar verbreitet um 33 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West und kann gelegentlich etwas auffrischen.