Wetter in Karlsruhe: Regen und Wind bestimmen das Wochenende

Stadtgespräch

Wetter in Karlsruhe: Regen, Wind und Gewitter im Anmarsch

Unwetterwolken ziehen auf: Wind und Regen bestimmen das Wettergeschehen der Restwoche. Ein ungemütlicher Spätsommer wartet auf!
Von Franziska Gebhard
    Das Wetter in Karlsruhe bleibt unbeständig. (Symbolbild)
    Das Wetter in Karlsruhe bleibt unbeständig. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt, dpa

    Am Donnerstag, 28. August, bleibt es laut einem Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gegenüber ka-news zunächst regnerisch. Im Tagesverlauf lässt der Regen jedoch nach, am Nachmittag sind erste trockene Phasen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 23 Grad.

    Teils starker Wind am Wochenende

    Am Freitag, 29. August, startet der Vormittag noch trocken. Ab dem Nachmittag kommt es gebietsweise zu Schauern und Gewittern, die besonders in der Nacht auf Samstag zunehmen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 20 und 23 Grad. Auch das Wochenende bleibt unbeständig mit Regen, Gewittern und teils kräftigem Wind.

    Die kommende Woche bleibt regnerisch

    Auch zu Beginn der kommenden Woche setzt sich das wechselhafte Wetter fort. Für Montag, 1. September, erwarten die Meteorologen viele Regenschauer und Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad.

