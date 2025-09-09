DWD warnt: Unwetter in BaWü, Starkregen in Karlsruhe

Aktualisierung, 9. September: Regenwarnung

Das große Unwetter blieb am Montagabend glücklicherweise aus. Dafür warnt der DWD sowie andere Wetterdienste am Dienstag erneut vor Starkregen in Karlsruhe. Bis 11 Uhr können Niederschlagsmengen zwischen 20 l/m² und 35 l/m² in 6 Stunden vom Himmel fallen.

Deutschlandweit kündigt der DWD zudem „Starkregen (teils heftig + extrem / Unwetter) sowie heftiger Starkregen (Vorabinformation Unwetter) im Westen und Südwesten“ an.

In Baden-Württemberg wird es ungemütlich. (Symbolbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa

Unwettergefahr prognostizieren die Wetterdienste besonders in Rheinland-Pfalz, Saarland, NRW und Baden-Württemberg.

„Heute bis Mittag vor allem am Rhein und im Schwarzwald, Starkregen mit Mengen zwischen 20 und 35, vereinzelt auch bis 50 l/qm in 3 bis 6 Stunden nicht ausgeschlossen (UNWETTER). In Verbindung damit vereinzelt auch kurze Gewitter“, so der DWD.

Montag, 8. September: Warnung vor Unwetter und Starkregen

Am Montagabend werden Niederschlagsmengen zwischen 20 und 35 Litern pro Quadratmeter in sechs Stunden erwartet. Der Regen soll bis in die Morgenstunden andauern. Danach klare es auf und die Temperaturen am Dienstag steigen bis auf 21 Grad, so der DWD.