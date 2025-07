Tunnelsperrungen wegen Unwetter - worauf muss sich karlsruhe künftig öfter einstellen?

Nur nach wenigen Minuten konnte der Tunnel am 7. Juli wieder freigegeben werden. Doch wie häufig kam bisher solch eine Sperrung vor? Die Stadt Karlsruhe erklärt gegenüber der Redaktion, dass es in den vergangenen zwei Jahren drei Sperrungen des Edeltrudtunnels wegen „Überflutung der Fahrbahn“ gab.

Nicht der Tunnel selbst war überflutet

„Ganz genau ist nicht der Edeltrudtunnel überflutet, sondern die dem Tunnel im Osten vorgelagerte Unterführung unter den Gütergleisen der DB“, so der Sprecher. Durch die in kurzer Zeit erfolgte Niederschlagsmenge stand in der Unterführung das Wasser auf der Fahrbahn etwa 10 cm tief. Zur Vermeidung von Gefährdungen war laut Stadt eine Schließung erforderlich.

Bisher keine Sperrungen bei anderen Tunneln

Bei den anderen Tunneln im Stadtgebiet gab es bisher überhaupt keine solchen Sperrungen. Doch sollte es zu häufigeren Starkregenereignissen kommen, könnten auch weitere Sperrungen nicht ausgeschlossen werden.

Stadt informiert über Extremwetter und Vorsorge

Weitere Tipps bei Unwetter und Hilfestellungen der Stadt Karlsruhe haben wir in diesem Artikel veröffentlicht: Extremwetter in Karlsruhe: Was erwartet uns wohl noch 2025?