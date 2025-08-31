Thai-Massage in Karlsruhe: Diese Anbieter sind am besten bewertet

Traditionelle Thai-Massagen haben eine jahrhundertealte Tradition, die seit 2019 sogar als immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt ist. Ursprünglich besteht sie unter anderem aus einer systematischen Ganzkörpermassage und meditativen Anteilen, wie der Wellnessverband auf seiner Website schreibt. Heute kann man oft zwischen verschiedenen Körperbereichen und Anwendungen entscheiden und sich seine eigene Massage zusammenstellen.

Auch in Karlsruhe ist das Konzept beliebt, es gibt einige Anlaufstellen für Thai-Massagen. Sie wollen sich einmal richtig entspannen? Wir haben die Thai-Massagesalons mit den besten Bewertungen auf werkenntdenbesten.de zusammengestellt.

Thai-Massage in Karlsruhe: Kinnaree Thai Massage gehört zu den bestbewerteten

Bei Kinnaree Thai Massage in Karlsruhe gibt es die traditionelle Thai-Massage. Das Studio bietet Anwendungen im medizinischen und sportlichen Bereich an, etwa bei Rückenschmerzen. Laut eigener Website gibt es neben der traditionellen Massage auch Ölmassagen, Teilkörpermassagen, Dampfbehandlung oder eine Hot Stone Massage. Man kann die Dauer auswählen, meist hat man die Option zwischen 30, 60, 90 und 120 Minuten. Auf werkenntdenbesten.de bekommt das Studio 4,72 von fünf Sternen.

Adresse: Waldstraße 20, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 11 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 20 Uhr

Eine gut bewertete Thai-Massage gibt es bei Sawasdee in Karlsruhe

Ratsamee Bucher betreibt das Sawasdee in Karlsruhe. Es gehört zu den bestbewerteten und kommt auf werkenntdenbesten.de auf 4,64 von fünf Sternen. Die Inhaberin ließ sich in Bangkok, der Hauptstadt Thailands, ausbilden und arbeitet als Masseurin in Karlsruher Schwimmbädern. Nun bietet sie traditionelle Thai-Massagen in ihrem Salon an. Man kann zwischen verschiedenen Programmen, wie dem Entspannungs- oder Wohlfühlprogramm, auswählen. Je nach Dauer der Massagen kommen verschiedene Techniken zur Anwendung. Auch Paarmassagen und Massagekurse bietet das Studio laut eigener Website an.

Adresse: Kreuzstrasse 26, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr

Das Baan Thai Massage Studio gehört zu den bestbewerteten in Karlsuhe

Auch das Baan Thai Massage Studio in Karlsruhe verspricht auf seiner Website Massagen, um „vom Alltag Abstand zu gewinnen, Energie zu tanken und Beschwerden zu mildern“. Zu den Anwendungen zählen neben der traditionellen Körpermassage unter anderem verschiedene Öl-Massagen, Kräuterstempel-Massagen oder Schwerpunktmassagen. Das Studio hat zwei Filialen und bietet Räume für Einzel- und Paarmassagen an. Auf werkenntdenbesten.de wird es mit 4,62 von fünf Sternen bewertet.

Adressen:

Baan Thai Massage: Adlerstraße 7, 76133 Karlsruhe

Baan Thai 2 Massage: Kaiserallee 11, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Baan Thai Massage: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr

Baan Thai 2 Massage: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr, Donnerstag geschlossen

Thai-Massage in Karlsruhe: Gute Bewertungen bei Naree Thai Massage

Bei Naree Thai Massage in Karlsruhe gibt es laut eigener Website thailändisches Ambiente und ein ausgeglichenes, energievolles Gefühl nach einer Massage. Das kommt bei den Kunden gut an: Auf werkenntdenbesten.de wird das Studio mit 4,6 von fünf Sternen bewertet. Neben der traditionellen Thai-Massage gibt es hier Aromaöl-Massagen, Hot Stone Massagen, Kräuterstempel-Massagen und Thai-Sport-Massagen. Letztere sind auf verspannte Körperteile fokussiert und sollen die Durchblutung fördern. Die Massagen werden mit einer Dauer von 30 bis 120 Minuten angeboten.

Adresse: Karlstraße 83, 76137 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 20 Uhr

Bestbewertete Thai-Massagen in Karlsuhe: Siam Thai Massage

Das Massagestudio Siam Thai Massage liegt am Kronenplatz in Karlsruhe. Auch hier können Kunden eine traditionelle Thai-Massage bekommen, die aus Druckpunktmassagen, Dehnungen und Streckpositionen bestehen kann. Das Ziel: Entspannung und Lebensenergie, aber auch gemilderte Beschwerden wie Verspannungen. Bei Siam Thai Massage gibt es Räume für Einzel- und Paarmassagen. Die Kunden scheinen begeistert: Auf werkenntdenbesten.de bekommt das Studio eine Bewertung von 4,32 von fünf Sternen.

Adresse: Kronenstraße 34, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr

Hinweis: Es wurden alle Thai-Massagepraxen in den Vergleich einbezogen, die in Karlsruhe liegen und mindestens 50 Bewertungen auf werkenntdenbesten.de haben.