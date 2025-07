Legt der Regen den Tunnel lahm? Warum in Karlsruhe öfter die Schranken fallen könnten

Der Juli 2025 fällt vor allem durch seine vielen Regenschauer auf. Zuletzt sorgten Regen und Gewitter während des Open-Air-Festival „Das Fest“ für nasse Füße.

Sperrungen erfolgen automatisch

Doch nicht nur Festival-Besucher haben mit dem Wetter zu kämpfen. Denn Verkehrsteilnehmer können zum Beispiel beim Edeltrudtunnel vor verschlossenen Pforten stehen, sofern durch den Regen eine automatisierte Sperrung ausgelöst wurde – wie zuletzt am 7. Juli.

Der Edeltrudtunnel am 7. Juli 2025. Foto: Thomas Riedel

„Die Sperrungen erfolgen in der Regel über Lichtsignalanlagen, Wechselverkehrszeichen und Schranken. Sie können auch manuell durch das Tunnelmanagement oder durch die Einsatzkräfte vor Ort ausgelöst werden“, teilt die Polizei auf Nachfrage von ka-news mit.

Sollten sich zu diesem Zeitpunkt schon Fahrzeuge im Tunnel befinden, können diese die Röhre noch sicher verlassen. Die Tunneleinfahrt sei jedoch nicht mehr möglich. Danach gilt: warten! Aber wie lange?

„In der Regel muss das Wasser ablaufen, was – je nach Intensität des Niederschlags und Zustand der Entwässerungseinrichtungen – unterschiedlich lange dauern kann. Gegebenenfalls kann das Wasser durch die Feuerwehr abgepumpt werden“, so die Polizei weiter.

Sperrung im Edeltrudtunnel wegen Regen - wie oft kommt das vor?

Kommen derartige Sperrungen also häufiger vor? Die Antwort lautet nein. Wie die Stadt Karlsruhe gegenüber der Redaktion erklärt, gab es in den vergangenen zwei Jahren wegen „Überflutung der Fahrbahn“ lediglich drei Sperrungen des Edeltrudtunnels.

Der Edeltrudtunnel hat seit 2023 eine neue Sicherheitsausstattung (Archivbild) Foto: Jeremy Gob

„Ganz genau ist nicht der Edeltrudtunnel überflutet, sondern die dem Tunnel im Osten vorgelagerte Unterführung unter den Gütergleisen der DB“, erläutert die Stadt am Beispiel des 7. Juli.

Durch die in kurzer Zeit erfolgte Niederschlagsmenge stand in der Unterführung das Wasser auf der Fahrbahn etwa 10 Zentimeter tief. Um Gefährdungen zu vermeiden, seien solche Schließungen erforderlich. Die Wechselverkehrszeichen vor dem Tunnel zeigen den Fahrern dann den Weg zur Ausfahrt Karlsruhe-Süd oder Ettlingen, damit sie den Tunnel weiträumig umfahren können.

Bisher keine Sperrungen bei anderen Tunneln

Bei den anderen Tunneln im Stadtgebiet gab es bisher keine derartigen Sperrungen. Doch sollte es zu häufigeren Starkregenereignissen kommen, könnten weitere Sperrungen nicht ausgeschlossen werden, teilt die Stadt mit.

Der Karoline-Luise-Tunnel musste bislang nicht wegen Unwettern gesperrt werden. Foto: Carmele| TMC-Fotografie

Stadt informiert über Extremwetter und Vorsorge

