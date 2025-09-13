Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Stadtgespräch
Icon Pfeil nach unten

Notfällung auf der Kaiserstraße Karlsruhe: Platane muss wegen Leitungsarbeiten weichen

Karlsruhe

Notfällung Kaiserstraße: Platane muss wegen defekter Leitung weichen

In der Kaiserstraße in Karlsruhe muss am Freitag, 12. September, eine Platane gefällt werden. Das Tiefbauamt muss eine beschädigte Leitung dringend erneuern.
Von Pressemitteilung und Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    Platane wird am 12. September 2025 auf der Kaiserstraße gefällt
    Platane wird am 12. September 2025 auf der Kaiserstraße gefällt Foto: Thomas Riedel

    Da der Baum in den Arbeitsbereich hineinragt, könne die Standsicherheit durch die Erd- und Verbauarbeiten nicht mehr gesichert werden, weshalb die Fällung unumgänglich sei.

    Fällung steht nicht mit Kaiserstraßen-Erneuerung in Verbindung

    „Die Tiefbauarbeiten erfolgen aufgrund der Dringlichkeit des festgestellten Schadens in offener Bauweise mit Verbau zwischen der Hausfassade und der Gleistragplatte“, teilt die Stadt in einem Sondernewsletter mit.

    Platane wird am 12. September 2025 auf der Kaiserstraße gefällt
    Platane wird am 12. September 2025 auf der Kaiserstraße gefällt Foto: Thomas Riedel

    Die Stadt betont, dass es sich um eine eigenständige Maßnahme handelt, die nichts mit der geplanten Neugestaltung der Kaiserstraße zu tun hat, und bedauert den Verlust des Baums. „Die Stadtverwaltung bittet für die kurzfristig angesetzte Notmaßnahme um Verständnis.“

    Platanenstreit in der Kaiserstraße

    Im Bereich der Karlsruher Kaiserstraße wurden in den letzten Jahren viele Platanen aufgrund der Umbaumaßnahmen gefällt, was zu einem „Platanenstreit“ zwischen der Stadtverwaltung, Umweltschützern und Anwohnern führte. Diese Bäume sollen unter anderem durch Zürgelbäume ersetzt werden, die besser an die veränderten klimatischen Bedingungen angepasst sind. 

    Platane wird am 12. September 2025 auf der Kaiserstraße gefällt
    Platane wird am 12. September 2025 auf der Kaiserstraße gefällt Foto: Thomas Riedel
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden